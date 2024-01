Del Cryptoscam vi abbiamo parlato, si tratta di quel tipo particolare di truffa che promette investimenti miliardari in cryptovalute, spesso coinvolgendo famosi in finte “notizie di repertorio” dai vari livelli di assurdità, come vi abbiamo parlato di Phishing e Intelligenza artificiale.

Ma cosa succede quando qualcuno usa l’Intelligenza Artificiale per fingersi qualcuno che non è? Il fake di Elon Musk e la piattaforma Quantum ad esempio

Elon Musk e la piattaforma Quantum: AI e cryptoscam

Un finto spezzone di “Rainews” (che però conduce ad un sito che ovviamente non è quello della RAI) dove una giornalista ridoppiata dalle AI presenta un deepfake di Elon Musk intento a vendere una nuova “rivoluzionaria piattaforma per le cryptovalute”, ottenuto ritoccando un’intervista del magnate per Zuby.

L’operazione viene moltiplicata per tutti i telegiornali esistenti al mondo, ad esempio Australiani.

L’Intelligenza artificiale consente di creare voci convincenti (anche se in questo caso effettivamente, almeno con un paio di buone cuffie, suonano un po’ meccaniche) che spesso vengono montate in sincronia, aiutata con un certo grado di “sfumatura” sulla bocca a video preesistenti, dando l’illusione che il prodotto esista.

È un caso di phishing, di “pesca a strascico tra gli utenti”, più raffinato che inventarsi ad esempio che “le banche” hanno ordinato l’arresto in diretta della Littizzetto ed altri VIP per il “grave reato” di aver mostrato agli italiani come diventare miliardari senza lavorare, ma comunque riconoscibile.

Conclusione

Il video di “Elon Musk e la piattaforma Quantum” è un deepfake ottenuto montando spezzoni video a voci create con la IA.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.