Col caso del phishing di Amazon Digital Coin vi spiegheremo cos’è un carpet o un rug pull. Un tipo di phishing particolare, un’operazione in cui qualcuno che si finge un soggetto di fiducia vi “toglie il tappeto da sotto i piedi” (rug pull appunto).

Vi spingerà ad investire delle somme di denaro su qualcosa per poi fare in modo che non vediate il prodotto che desiderate e rischiate con forza di ritrovarvi senza le somme che avete investito.

Col “sedere per terra” e senza più il soffice tappeto su cui credevate di aver posato i piedi.

Partiamo da una serie di fattori:

Amazon non ha mai lanciato una sua linea di Criptovalute. Voci di corridoio infondate si sono evolute in note bufale che sono diventate spesso truffe e phishing; il sito di cui avete visto screen non è quello del Mirror ma di Amazon. È un sito curiosamente accessibile solo da dispositivi mobili che contiene i loghi di entrambi; Ovviamente le dichiarazioni di Bezos e degli altri VIP non sono realmente le loro.

Ciò posto, possiamo ora dirvi cosa succede se cliccate in quel link. Ed è una storia che abbiamo raccontato molte altre volte.

Attenti al phishing di Amazon Digital Coin: cos’è un carpet pull

La struttura è sempre la stessa: finti articoli di giornale mostrano i VIP pronti a lanciare una nuovissima cryptovaluta “per aiutare le famiglie in difficoltà” con la stessa identica narrazione.

Il VIP di turno presenta la Cryptovaluta e, come negli show itineranti dei “Venditori di Olio di Serpe” nel West, invita uno dei giornalisti o degli altri VIP presenti a investire poche decine di euro o dollari nel nuovo prodotto.

Il giornalista a questo punto dichiara di aver moltiplicato in pochi minuti il suo scarno investimento dichiarando di essere pronto a diventare un milionario in pochi mesi.

Ma come dichiarano gli esperti di Avast!, la ditta di cybersecurity, già dal 2021, quello che aspetta chi crede in questa narrazione è un “carpet pull”.

Verrà guidato ad un sito dove acquistare Cryptovalute, naturalmente non l’inesistente Amazon Digital Coin creando un account su un portale.

Nella migliore delle ipotesi, come in ogni caso di Phishing, considerate ogni dato personale consegnato ad uno sconosciuto come compromesso e destinato a finire ovunque.

Nel peggiore dei casi le cryptovalute acquistate finiranno trasferita allo sconosciuto di prima: “carpet pull”. La natura stessa delle crypto rende impossibile rientrare in possesso dei fondi perduti e vi ritroverete col sedere per terra.

Quindi, attenzione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.