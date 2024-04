Se avete 9420 dollari da spendere e non sapete come, potreste comprare un Thermonator, un cane armato di lanciafiamme. Oggetto che come vedremo non potreste acquisire in Italia, ma se viveste negli USA o aveste un amico a cui regalarlo lì risparmiereste anche le spese di spedizione.

Thermonator, incrocio nel nome tra Terminator e “Thermal”, ovvero “termico” è un lanciafiamme prodotto da Throwflame, ditta americana, montato su un robot quadrupede modello Unitree Go-2.

Thermonator: il cane robot armato di lanciafiamme

Prima dell’iniziativa commerciale di Throwflame una cosa del genere si era vista solo nei video del maker Australiano di “I did a thing” Alex Apollonov, dove in un tentativo di satirizzare la violenza delle sparatorie nei licei americani aveva provato a collegare ad un Go-2 un fucile.

In questo caso il progetto dovrebbe avere scopi meno di denuncia e protesta e più utilitari: un lanciafiamme abbiamo visto può essere usato per tagliare la linea del fuoco in caso di incendi bruciando tutto il combustibile di una determinata zona in modo controllato prima che l’incendio lo faccia in modo incontrollato.

Oppure per eliminare rapidamente detriti, sciogliere il ghiaccio o, semplicemente, come effetto speciale per piccole produzioni cinematografiche. Tutti obiettivi descritti nel manuale di vendita.

Ovviamente, se in America la vendita è resa possibile dal fatto che in 48 stati Americani il lanciafiamme non è considerato arma ma un mero strumento utilitario.

Atrettanto ovviamente, in Italia potreste non riuscire ad acquistare: ammesso che passi la dogana (e sarebbe una visione alquanto imbarazzante), esso sarebbe classificabile come arma, e utilizzabile per gli scopi civili e classificato come strumento operativo solo con le dovute autorizzazioni e cautele del caso.

E vorremmo vedere un ingegnere edile spiegare a cosa serve un cane robot con lanciafiamme sulla schiena, con tutte le complicazioni del caso.

