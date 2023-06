Torna la fake news degli elicotteri che appiccano gli incendi, col contorno di altro. Una nota teoria cospirativa che abbiamo incontrato in passato, e che è apparsa su diversi profili in diverse lingue. Condivisa dunque in Italiano, ma con origini estere

Si tratta di due fake news in una: la teoria degli elicotteri che appiccano gli incendi viene collegata alla teoria cospirativa (ne parliamo qui) dei “Campi da 15 Minuti”.

Torna la fake news degli elicotteri che appiccano gli incendi (e altro)

La teoria dei campi da 15 minuti nasce infatti dalla completa decontestualizzazione delle teorie dell’Urbanista Carlos Moreno.

Laddove l’urbanista ha detto che la città migliore è quella dove hai tutto a portata di mano e durante una passeggiata da quindici minuti puoi incontrare bar, edicole, scuole, cinema, lavoro e divertimento, i complottisti hanno dedotto che fosse un complotto per rinchiudere il popolo in quartieri ghetto in un nuovo lockdown.

Chi ha la fortuna di vivere in una piccola ma ben strutturata città sa che non c’è niente di più falso: ci sono città dove prendi la macchina giusto per andare a spasso per piacere perché hai tutti i servizi che ti servono accanto, e tutti funzionano.

Non c’è bisogno quindi di “rinchiudere qualcuno” e il paesello ben fornito è lontano dall’essere un “campo da quindici minuti”. Quanto alla teoria dell'”Incendio creato dal Deep State”, ne abbiamo parlato a suo tempo qui.

Si tratta di Elitorce. L’incendio controllato è una tecnica usata dai Vigili del Fuoco di tutto il mondo per combattere gli incendi non controllati.

I colleghi di PolitiFact hanno avuto modo di verificare che anche quello ritratto nel video è un intervento dei Vigili.

Di cosa stiamo parlando

Per capirlo bisogna basarsi su cosa sia un incendio boschivo. Un incendio boschivo è quando la linea del fuoco si espande in modo incontrollato perché un innesco iniziale è circondato da combustibile.

Ogni albero e sterpaglia può prendere fuoco. Il fuoco si sposta di albero in albero, di combustibile in combustibile finché non si verifica una delle seguenti condizioni:

Il fuoco viene spento Il fuoco si spegne da solo per mancanza di combustibile.

Siamo abituati ai “Canadair” pieni di acqua e sostanze per spegnere gli incendi, ma un incendio di grandi estensioni è impossibile da fermare semplicemente gettandovi acqua.

La soluzione più logica è quindi interrompere la linea del fuoco rimuovendo tutto il combustibile prima che le fiamme ci arrivino.

Apparentemente è controintuitivo, ma usare dei lanciafiamme e provvedere all’incinerazione rapida di un fronte intorno all’incendio è un mezzo completamente sicuro e apprezzato.

Come funziona un Helitorch

Gli Helitorch, o “elitorce” sono esattamente quello che il termine implica. Lanciafiamme grandi abbastanza da essere montati su un elicottero usati per la lotta agli incendi.

Un’Elitorcia spara sulle fiamme una mistura di carburante da aviazione con agenti gellificanti, quindi trasformato in un gel dalla rapidissima combustione. Non dissimile dal Napalm, sostanzialmente.

Laddove un incendio incontrollabile si diffonde più o meno velocemente, ma inesorabilmente, un’elitorcia incinera e distrugge in tempo rapido il suo “bersaglio”, lasciando in breve solo cenere non combustibile.

Le fiamme arriveranno quindi all’area già distrutta dalle elitorce e non troveranno nuovo combustibile, delimitando l’area nella quale agire cercando invece di spegnere il fuoco o evitando che le fiamme arrivino all’abitato o a zone industriali, rendendo ancora più pericoloso l’incendio.

Conclusione

Non esiste nessun tentativo dei “Poteri Forti” di causare alluvioni (bufale affrontate con la fake news su Ridracoli) o incendi. Il video che avete visto ritrae l’intervento di elitorce, aerei che distruggono la linea del fuoco prima che un incendio incontrollato si sparga oltre di essa.

