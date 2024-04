Perché WhatsApp è verde su iPhone dopo l’ultimo aggiornamento e come cambiare colore

In tanti ci avete chiesto un approfondimento sulla questione del momento in ambito tech, chiedendoci perché WhatsApp è verde in seguito all’installazione del recente aggiornamento concepito per iPhone. Al punto da domandarci anche come cambiare colore per tornare allo status precedente. Occorrono alcuni chiarimenti in merito, avendo raccolto in rete alcune informazioni che potrebbero tornarvi utili per approcciare correttamente le recenti novità concepite dallo staff.

Capiamo perché WhatsApp è verde su iPhone dopo l’ultimo aggiornamento: chiarimenti su come cambiare colore

A dirla tutta, vi abbiamo già detto perché WhatsApp è verde attraverso un altro articolo pubblicato la scorsa settimana. Andiamo con ordine, perché gli sviluppatori hanno pensato che fosse necessario un cambio di rotta anche dal punto di vista cromatico per attualizzare la nota app di messaggistica. Da quello che ci risulta, la mossa è al momento “imposta”, considerando il fatto che gli utenti in possesso di un iPhone pare non siano abilitati alla modifica per fare un passo indietro.

Il fatto che proprio oggi 25 aprile ci sia stata un’ulteriore diffusione dell’aggiornamento in questione per utenti iPhone rende per forza di cose l’argomento molto caldo. Non si hanno riscontri ufficiali sulle prossime scelte aziendali, ma da giorni circolano voci secondo cui, a stretto giro, ci sarà il rilascio di un ulteriore aggiornamento per WhatsApp su iPhone. Si tratterà di uno step cruciale, in quanto dovrebbe consentire agli utenti di scegliere il colore preferito per determinati ambienti all’interno dell’applicazione in questione.

Dunque, ora sappiamo perché WhatsApp è verde su iPhone dopo l’ultimo aggiornamento, oltre a portare alla vostra attenzione alcuni chiarimenti importanti per chi si chiede come cambiare colore, visto che in alcune sezioni abbiamo salutato forzatamente il classico colore blu. Ad oggi, infatti, non è possibile tornare indietro, ma la situazione dovrebbe cambiare a breve, venendo incontro alle richieste di tanti utenti in giro per il mondo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.