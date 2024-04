Più esteso l’aggiornamento con WhatsApp verde su iPhone in Italia da oggi

Tocca tornare su un argomento che abbiamo trattato alcune settimane fa sul nostro sito, perché se da un lato è vero che il rilascio riguardante l’aggiornamento con WhatsApp verde non rappresenti una novità in senso assoluto per il pubblico italiano, è altrettanto vero che in casi simili ci si possa chiedere se sia tutto in regola. Già, perché non tutti hanno il tempo e la possibilità di stare dietro alle novità concepite dagli sviluppatori in situazioni simili, ponendosi delle domande quando ci si ritrova davanti mosse inattese.

Inizia ad essere più diffuso l’aggiornamento con WhatsApp verde su iPhone in Italia da oggi 19 aprile

Così possiamo conestualizzare l’uscita dell’aggiornamento con WhatsApp verde, che come si poteva facilmente prevedere ha indotto molti a pensare che potesse trattarsi di un’anomalia. Per fortuna le cose non stanno così, al punto che abbiamo già trattato l’argomento a fine febbraio con un altro articolo sulle nostre pagine. Proviamo a capire come cambieranno le cose nei prossimi giorni, visto che l’aggiornamento in questione a quanto pare sta arrivando su un numero più esteso di iPhone.

Nello specifico, non c’è nulla da temere a proposito di WhatsApp verde. Nessun attacco hacker o mossa strada da parte degli sviluppatori, in primis per il pubblico Apple. L’upgrade in questione, che a conti fatti dovrebbe essere solo cromatico, dovrebbe riguardare informazioni specifiche per gli utenti all’interno dell’app di messaggistica. Chiaro il riferimento ai numeri delle notifiche, fino ad arrivare ai testi evidenziati e più in generale alle solite icone all’interno di WhatsApp. Tutto è diventato verde.

Dunque, occhio all’aggiornamento dell’app che sta arrivando soprattutto al pubblico iPhone, con WhatsApp verde che almeno sulla carta non dovrebbe presentarci elementi aggiuntivi di analisi in questo periodo. Vi terremo aggiornati appena ci saranno altri fattori da considerare in questo contesto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.