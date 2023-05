La bufera su Arisa non nasce dall’uscita pro Meloni, ma da una frase sulla comunità LGBT

Si fa davvero tanta confusione in queste ore, a proposito di alcune recenti dichiarazioni di Arisa nei confronti non solo della Premier Giorgia Meloni, ma anche della comunità LGBT. Come sono andate le cose? A distanza di settimane sulla fake news inerente la partecipazione della cantante ad un film per adulti di Rocco Siffredi, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo, occorre analizzare bene il caso che sta tenendo banco sui social da alcune ore a questa parte.

Chiarimenti in merito alla bufera su Arisa: non nasce da Giorgia Meloni, ma da un’uscita sulla comunità LGBT

Provando a vederci chiaro, si comprende bene quali siano state effettivamente le dichiarazioni recentissime di Arisa. Se da un lato è vero che abbia reso pubblici degli apprezzamenti nei confronti di Giorgia Meloni, soprattutto per la sua “cazzimma” come riportato da diverse testate, allo stesso tempo le parole che hanno fatto infuriare la comunità LGBT non riguardano in alcun modo il suo approccio politico. Un punto evidentemente ancora poco chiari a tanti “influencer”.

Dettaglio non di poco conto, se pensiamo alle uscite social di Hoara Borselli che imputa a queste persone l’incapacità di accettare simpatie politiche diverse dalle proprie. Come le è stato fatto notare nei commenti al tweet in questione, infatti, il passaggio che ha suscitato polemiche riguarda un’altra dichiarazione di Arisa, secondo cui ci sono anche persone “normali” all’interno della comunità LGBT.

A dirla tutta, la suddetta dichiarazione andrebbe meglio contestualizzata: “Io vorrei provare ad ampliare un po’ la rappresentanza sui media rispetto alla comunità LGBTQI+, che non è fatta solo di macchiette o scene plateali, ma di gente normalissima“. Insomma, con ogni probabilità la cantante aveva le migliori intenzioni del mondo nel difendere la comunità LGBT, ma evidentemente la frase è stata almeno in parte infelice, suscitando più di una reazione negativa. E non per quanto affermato a proposito di Giorgia Meloni.

