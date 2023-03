Ennesimo tormentone su Arisa e Sabrina Salerno nel film con Rocco Siffredi: diamoci un taglio

Non è di certo la prima volta che si accomunano i nomi di Arisa e Sabrina Salerno insieme a quello Rocco Siffredi all’interno di una notizia. Anzi, da quando la cantante ha iniziato a mostrarsi più provocante sui social, ecco che il re dei film a luci rosse è stato sempre tirato in ballo. In realtà fu lo stesso Rocco a dire di vedere un bel potenziale in Arisa, ma non c’è mai stata da parte della cantante la volontà di girare un film porno.

Smentiamo il ritorno del tormentone su Arisa e Sabrina Salerno nel film con Rocco Siffredi

Non è un caso che poco meno di un anno fa siamo stati costretti a portare alla vostra attenzione un’altra smentita su questa storia, in riferimento sia alla cantante che ha fatto la differenza soprattutto negli anni ’80, sia ad Arisa. Quest’ultima, infatti, ha ammesso al massimo che in futuro potrebbe prendere in considerazione la proposta di girare un film erotico, che per caratteristiche si riferisce ad un genere profondamente diverso rispetto a quello in cui Rocco Siffredi è diventanto personaggio iconinico in Italia.

Ecco che però in queste ultime ore, sui social, è ritornata in auge la notizia di un film a luci rosse con protagoniste Arisa ed addirittura Sabrina Salerno proprio insieme a Rocco Siffredi. I fan della Salerno, anch’essa spesso posa in foto piuttosto provocanti che pubblica sui social, già erano piuttosto entusiasti di questa collaborazione.

Come capita il più delle volte però, quando ci sono argomenti di questo tipo, si tratta di notizie false divulgate per creare un po’ di scompiglio sui social. Non è quindi in programma alcun film porno con protagoniste Arisa e Sabrina Salerno in compagnia di Rocco Siffredi. Staremo a vedere quanto si dovrà attendere prima che la fake news periodica di questi ani riesca a tornare per l’ennesima volta alla ribalta.

