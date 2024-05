Rilanciato il finto regalo Esselunga: non esiste la carta regalo da 500 per la Festa della Mamma

Pare sia stato rilanciato il finto regalo Esselunga, al punto da dover fare nuovamente presente che non esiste la carta regalo da 500 per la Festa della Mamma. Dunque, nuovo rilancio per una catena che già in passato ha avuto modo di diffondersi su WhatsApp approfittando di un evento che ormai è alle porte, la Festa della Mamma. Si tratta del finto regalo Esselunga con carta da 500 euro per la Festa della Mamma e con consegna a casa della spesa.

Fermiamo il finto regalo Esselunga: oggi non esiste la carta regalo da 500 per la Festa della Mamma 2024

Ulteriore rilancio della truffa, dunque, dopo quella portata alla vostra attenzione lo scorso fine settimana. Siamo soliti assistere a catene di questo genere in cui l’obiettivo principale è quello di truffare le persone più ingenue, dando vita a falsi premi approfittando di una festività in particolare.

Non è quindi la prima volta che facciamo i conti con questa truffa, ma quest’oggi 7 maggio è ritornata ad essere piuttosto diffusa su tanti numeri WhatsApp ed è per questo che bisogna mettere nuovamente in guardia i vari utenti, soprattutto coloro che sono soliti approfittare della spesa online con consegna a casa.

Il meccanismo utilizzato dai truffatori è sempre lo stesso, inviare un messaggio fake, con un link malevolo, che in questo caso avrà come oggetto principale il finto regalo Esselunga con carta da 500 euro per la Festa della Mamma, ma che in realtà nasconde una grossa insidia. Si attirerà quindi l’attenzione dell’utente facendogli credere che, in pochi e semplici passi, si potrà ricevere in regalo questa carta da 500 euro da spendere da Esselunga in occasione proprio della Festa della Mamma, con consegna direttamente a casa.

All’interno si troverà il link che, aprendolo, farà immediatamente scattare il pericolo, con i truffatori che potranno accedere facilmente ai vostri dati. La situazione poi si complica quando si procede con la risposta al questionario ed inserendo i dati della carta per un piccolo contributo da dare in cambio di questa carta regalo.

All’apertura del link si cadrà nella trappola del finto regalo Esselunga con carta da 500 euro per la Festa della Mamma, se poi si seguiranno le linee guida, ecco che la truffa entrerà ancor più nel vivo. Bisogna quindi fare molta attenzione ai messaggi che arrivano su WhatsApp, perché il rischio di imbattersi in catene di questo genere è molto alto.

Il consiglio è di cancellare immediatamente il messaggio ed ovviamente di non aprire mai link all’interno. Insomma, diamoci un taglio con il finto regalo Esselunga, considerando che non esiste la carta regalo da 500 per la Festa della Mamma ad oggi.

