Servono chiarimenti sui biglietti di Travis Scott per il concerto di Milano: tra prezzi e scaletta

Non sono ancora in vendita i biglietti di Travis Scott, in vista del tanto atteso concerto di Milano in programma a luglio 2024, con alcuni chiarimenti correlati ai prezzi dei ticket e alla scaletta che verrà definita dall’artista. L’annuncio della data, fissata il giorno 23 e quindi tra poco più di due mesi, ha inevitabilmente innescato una serie di considerazioni tra i fan, con alcuni dettagli che vanno presi in considerazione. Vediamo come stanno le cose al momento della pubblicazione del nostro articolo.

Necessarie precisazioni sui biglietti di Travis Scott per il concerto di Milano: cosa sappiamo anche su prezzi e scaletta

Esattamente come osservato la scorsa settimana con Billie Eilish, spesso e volentieri in situazioni del genere si alimenta una certa disinformazione tra gli utenti. Andiamo con ordine, analizzando la situazione a 360 gradi, a partire proprio dalla data da appuntare sul calendario. L’evento, infatti, ci sarà martedì 23 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. Si tratta di un concerto che sarà parte integrante del cosiddetto “Travis Scott: Utopia-Circus Maximus World Tour“.

I prezzi, almeno per ora, non sono ufficiali. Probabile che siano ufficializzati nel corso delle prossime ore, ma dando uno sguardo a quanto stabilito per la data di Milano un anno fa è possibile farsi un’idea di quello che verrà definito a strettissimo giro. In particolare, a luglio 2023 il posto unico è costato ai fan dell’artista 70 euro, mentre per il PIT sarà necessario pagare la cifra di 100 euro.

Fatta questa premessa, i biglietti di Travis Scott per il concerto di Milano saranno disponibile in pre-sale per coloro che sono iscritti a My Live Nation a dalle 10 di giovedì 9 maggio. Allo stesso tempo, la vendita libera scatterà alle ore 10 di venerdì 10 maggio sui siti di Tickemaster, TicketOne e Vivaticket. Per quanto concerne la scaletta, allo stato attuale siamo solo nel campo delle ipotesi e possiamo immaginare quanto segue per chi dovesse essere interessato all’appuntamento in questione:

GRETTINGS FROM UTOPIA

HYAENA

THANK GOD

MODERN JAM

AYE

SIRENS

PRAISE GOD con Kanye West

CAN’T TELL ME NOTHING con Kanye West

MY EYES

BUTTERFLY EFFECT

HIGHEST IN THE ROOM

CIRCUS MAXIMUS

DELRESTO (ECHOES)

LOST FOREVER

MAFIA

I KNOW ?

NO BYSTANDERS

FE!N

TOPIA TWINS

BEIBS IN THE TRAP

GATTI

MELTDOWN

SICKO MODE

ANTIDOTE

GOOSEBUMPS

TELEKINESIS

