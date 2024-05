Ad alcuni non funziona Alice Mail oggi: problemi con il login di TIM alla posta personale

Abbiamo raccolto segnalazioni secondo cui ad alcuni utenti non funziona Alice Mail oggi, in relazione ai problemi con il login di TIM alla posta personale, secondo quanto trapelato nelle ultimissime ore. Va detto che dopo i numerosi disservizi venuti a galla soprattutto tra il 2022 ed il 2023, da tempo possiamo contare su server molto più stabili. In un contesto del genere, è fondamentale passare subito dalla teoria alla pratica, anche perché c’è chi non riesce a ricevere messaggi di posta elettronica per lavoro.

Pare che ad alcuni utenti non funziona Alice Mail oggi: registrati problemi con il login di TIM alla posta personale da questa mattina

Si torna a parlare di questa piattaforma dopo diversi mesi, come si nota dal nostro ultimo articolo a tema, ma è chiaro che si debba sempre tenere d’occhio la vicenda. Abbiamo effettuato alcuni tentativi e, dal nostro punto di vista, stiamo assistendo ad una situazione balbettante. In alcuni momenti si riesce ad accedere, mentre in altri constatiamo che non funziona Alice Mail oggi. Dunque, non sarebbe così anomalo riscontrare problemi con il login di TIM alla posta personale.

Ricapitolado, non funziona Alice Mail oggi, con disservizi che sono però non sono costanti, mentre alcuni stanno iniziando a lamentarsi anche sui social in merito ai problemi con il login di TIM alla posta personale. Qualora l’accesso dovesse andare a buon fine, è possibile che passando da una pagina all’altra potreste essere buttati fuori dalla piattaforma. Insomma, qualche anomalia c’è e, al momento, mancano comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero emergere altre notizie sul disservizio, visto che non funziona Alice Mail oggi, mentre i problemi con il login di TIM alla posta personale potrebbe prolungarsi anche nelle prossime ore. Occorre una presa di posizione da parte dello staff per il pubblico.

