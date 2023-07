Confermato che non funziona Alice Mail: prima risposta ai problemi di login da TIM oggi

Non ci sono soluzioni ai problemi in corso, ma adesso sappiamo quantomeno che non funziona Alice Mail, con ammissione che è giunta direttamente da TIM oggi 20 luglio per tutti coloro che non riescono ad effettuare il login. A conti fatti, si tratta del secondo disservizio riscontrato in due mesi, stando almeno ai test che ci avete chiesto di effettuare con segnalazioni varie anche a maggio. Non a caso, ad aprile abbiamo aperto una casella di posta elettronica appositamente per voi.

Adesso sappiamo che non funziona Alice Mail: primo feedback ai problemi di login da TIM oggi 20 luglio

Per quale motivo abbiamo certezze sull’annuncio portato alla vostra attenzione? Non funziona Alice Mail, con tanto di primo feedback ai problemi di login da TIM oggi. Tutto nasce dalla segnalazione di un utente all’assistenza, tramite post pubblicato su Facebook pochi minuti fa. Nel giro di pochi istanti, è arrivata la rispsota da parte di TIM, che a conti fatti evidenzia come i tecnici stiano già lavorando per trovare la soluzione a problemi evidentemente più diffusi di quanto si potesse pensare:

“Ciao Anna, siamo a conoscenza del disservizio in merito al mancato accesso a webmail alice. Il settore tecnico sta già provvedendo all’analisi e alla risoluzione. Per ulteriori esigenze resto a disposizione, buona giornata“.

Al momento non sappiamo altro, ma dai nostri test possiamo confermare che effettivamente non funziona Alice Mail, con problemi che richiamano molto la situazione vissuta a maggio in fase di login. Se da un lato la risposta di TIM è incoraggiante, in quanto evidenzia che ci sia consapevolezza sul malfunzionamento in corso, allo stesso tempo la soluzione potrebbe non essere dietro l’angolo. L’auspicio è che non vada a finire come con Libero Mail, visto che il servizio alcune settimane fa è risultato inutilizzabile per una settimana circa, creando danni e disagi enormi.

