Niente da fare con TIM e problemi Alice Mail: non funziona la posta dopo il login

Sono stati riscontrati quest’oggi 25 maggio nuovamente problemi ad Alice Mail, l’indirizzo di posta elettronica si ritrova ad avere delle anomalie. Un disservizio che TIM ha già avuto modo di affrontare in questi mesi, visto che spesso e volentieri si presentano malfunzionamenti dopo il login. Alice Mail non funziona per molti utenti, anche se non c’è omogeneità da questo punto di vista. Vuol dire che il problema di posta elettronica può verificarsi o meno ed in modo assolutamente differente, come si percepisce solo in parte su Down Detector.

Difficoltà per TIM e problemi Alice Mail: non funziona la posta subito dopo il login

Confermiamo, dunque, i problemi riscontrati con TIM subito dopo il login, come avvenuto alcune settimane fa. La questione è ancora sotto esame, TIM ha fatto sapere che i tecnici siano a lavoro per riuscire a ripristinare correttamente il servizio di Alice Mail. Per ora non sono giunte spiegazioni certe a riguardo. Cosa sia la causa di questi continui problemi ad Alice mail non è assolutamente chiaro.

Diverse voci, già emerse in questi mesi di costanti down, si sono focalizzate sull’aspetto del cambio operatore. Insomma, chi si ritrova a non essere più TIM, può avere dei problemi con Alice Mail. In realtà non c’è alcun tipo di riscontro a riguardo. Ci sono utenti che utilizzano tranquillamente questa posta elettronica e non sono clienti TIM. L’origine dei vari disservizi è tutto da scoprire ed al momento nemmeno l’operatore telefonico sa effettivamente quali siano le cause. Sta di fatto che ormai è già da un po’ di tempo che Alice mail non funziona, anche se non tutti gli utenti hanno riscontrato delle problematiche a riguardo.

Il malfunzionamento in genere si evidenzia o con l’impossibilità di accedere al proprio indirizzo di posta elettronica in fase di login, oppure non si riescono ad inviare o a ricevere le varie mail. Come però detto in precedenza sono situazioni che avvengono in maniera sporadica e non uguale per tutti gli utenti che utilizzano Alice Mail come indirizzo di posta elettronica. In questo caso possono essere utili le testimonianze dei lettori per avere qualche informazione in più a riguardo. Di sicuro, oggi ci sono problemi ed il servizio non funziona a tanti.

