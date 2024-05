Un improbabile complotto colpisce Taylor Swift, già oggetto delle nocive attenzioni del popolo della Rete: questa volta i nostri amici complottisti hanno dichiarato Taylor Swift madre dell’Anticristo.

E fanno sul serio. E non è la prima volta.

L’improbabile complotto: Taylor Swift madre dell’Anticristo (e la brillante risposta del nonno)

Già un anno fa i novax avevano deciso di rendere Taylor Swift e Travis Kelce, suo attuale compagno e giocatore di football, oggetto delle loro attenzioni.

E per attenzioni intendiamo una pubblica intervista dove una personalità pubblica definitasi una “attivista Cristiana” aveva ecumenicamente deciso e dichiarato in una trasmissione televisiva conservatrice che Kelce e Swift avebbero dovuto essere impiccati perché la loro relazione avrebbe aumentato il numero di persone vaccinate nel mondo, salvo poi correggere il tiro su X dichiarando che in realtà ad essere impiccati dovevano essere “gli individui che diffondono [il vaccino] sull’umanità e non le celebrità che lo diffondono, comunque io ho detto che dovrebbero essere processate”.

Per cosa non lo sappiamo, ma all’intersezione tra novax e fondamentalismo religioso abbiamo una teoria ancora più strana.

Quella diffusa da un televangelista dell’Arkansas, secondo cui non solo i “Poteri Forti”, ma Satana in persona starebbe organizzando il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce.

Il motivo? Dalla loro unione, possibilmente in diretta mondiale durante un tour, nascerà l’Anticristo che comincerà l’Apocalisse combattendo per mille anni contro Cristo.

Potremmo obiettare che la logistica di un tour lasci poco tempo per allevare l’Anticristo, ma la risposta migliore l’ha data Ed Kelce, padre di Travis e quindi probabile nonno del futuro Anticristo.

“That’s my boy!”

Traducibile con

“Eccolo qua il mio nipotino!!!”

Dichiara l’arzillo futuro nonno orgoglioso di un nipote ancora non nato e già leader di tutti i Poteri Forti per acclamazione popolare.

