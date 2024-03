Di nuovo non si entra in Yahoo Mail oggi: non funziona il login e problemi in Italia

Una sorta di fulmine a ciel sereno, per il quale non si entra in Yahoo Mail oggi, con problemi di login e piattaforma che non funziona per tutti coloro che intendono effettuare l’accesso alla propria casella di posta elettronica. Inutile dire che l’obiettivo è scongiurare di rivivere una situazione simile rispetto a quella vissuta a fine febbraio, quando per oltre 24 ore tutti gli utenti con un indirizzo Yahoo sono rimasti isolati. Con tutto quello che ne consegue anche dal punto di vista lavorativo.

Ne abbiamo parlato in quei giorni con alcuni approfondimenti, provando a condividere anche delle soluzioni alternative per i nostri lettori. Poche le informazioni disponibili fino a questo momento, considerando il fatto che di nuovo non si entra in Yahoo Mail oggi e che non funziona il login. Da quello che ci risulta, dando un primo sguardo al web il 21 marzo, pare che i problemi non siano circoscritti all’Italia.

Solo nei prossimi minuti sarà più chiara la situazione che si è venuta a creare oggi a proposito dei problemi con Yahoo Mail, visto che non si entra neppure in altri Paesi europei. In circostanze simili, il disservizio potrebbe durare anche pochi minuti, anche se va giustamente sottolineato che in passato, con questo marchio e con Tiscali, è capitato di dover attendere oltre 24 ore prima che ci fosse il ripristino di un servizio.

Ovviamente vi terremo aggiornati nelle prossime ore, soprattutto in caso di comunicazioni ufficiali da parte dello staff dopo i riscontri di Down Detector. Per ora possiamo soltanto evidenziare che i problemi con Yahoo Mail siano sufficientemente diffusi da indurci a parlare di down, considerando che non si entra su larga scala. Scriveteci se anche a voi non funziona, descrivendo in modo accurato i problemi trapelati in questi minuti.

