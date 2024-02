Abbiamo finalmente indicazioni ufficiali su cosa fare se non funziona Yahoo Mail con problemi di login, ma anche su quando si entra, in quanto lo staff tecnico pare aver trovato la quadra rispetto al malfunzionamento venuto a galla proprio in queste ore. Dopo l’approfondimento di ieri, quando abbiamo portato alla vostra attenzione il fatto che il disservizio fosse abbastanza esteso, occorre dunque fare uno step in più nel tentativo di accelerare le operazioni per accedere alla propria casella di posta elettronica.

Capiamo cosa fare se non funziona Yahoo Mail con problemi di login e quando si entra nella casella di posta elettronica

Dunque, cosa fare se non funziona Yahoo Mail con problemi di login e, soprattutto, quando si entra? Le risposte arrivano da una replica ufficiale fornita dall’assistenza sui social in queste ore, con una banale procedura che potrebbe farci archiviare tutto in fretta:

“Grazie per la pazienza che ci siamo impegnati per risolvere un problema con le nostre app oggi. È stata implementata una correzione, ma questa operazione potrebbe richiedere fino a 24 ore per raggiungere il tuo dispositivo. Per ottenere una risoluzione più rapida, puoi disinstallare e reinstallare la tua app.

Nota: ti consigliamo di non disinstallare la tua app a meno che le tue credenziali di accesso (password ecc) non siano note o i tuoi canali di recupero non siano aggiornati, poiché ti verrà chiesto di accedere nuovamente dopo la reinstallazione.

Una soluzione alternativa, se preferisci non disinstallare/reinstallare, è cancellare la cache dell’app:

Dispositivi Android

1) Premi a lungo l’icona dell’app.

2) Clicca sull’icona delle informazioni in alto a destra per aprire le impostazioni dell’app.

3) Scorri verso il basso fino alla sezione di utilizzo e alla riga di archiviazione, e aprila.

4) Cancella la cache e pulisci i dati.

5) Riapri l’app e dovrebbe funzionare come sempre.

Dispositivi iOS:

1) Chiudi qualsiasi sessione esistente dell’app Yahoo.

2) Apri l’app Impostazioni sul tuo dispositivo iOS.

3) Cerca l’app Yahoo e cliccaci sopra.

4) Scorrendo verso il basso, dovresti vedere un pulsante di pulsante chiamato “Reimposta tutti gli account”.

5) Attiva il pulsante e riavvia l’app. Potrebbe essere chiesto di accedere di nuovo”.

Dunque, ora sapete come muovervi se non funziona Yahoo Mail con problemi di login, ma soprattutto sappiamo quando si entra con le proprie credenziali.

