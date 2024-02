Improvvisi problemi Yahoo Mail oggi: il login non funziona e non si entra

Dobbiamo fare i conti con improvvisi problemi Yahoo Mail oggi, alla luce di alcune segnalazioni venute alla luce attorno alle 14 di questo martedì in Italia, secondo cui il login non funziona e non si entra all’interno della propria casella di posta elettronica. Di positivo c’è che l’assistenza sia solita rispondere in tempi ristretti alle lamentele del pubblico, motivo per il quale è possibile che nel giro di pochi minuti ci possa essere una prima comunicazione ufficiale. Sempre che nel frattempo il servizio non venga ripristinato.

Registrati improvvisi problemi Yahoo Mail oggi: a quanto pare il login non funziona e non si entra

Va detto che da tempo non ci trovavamo in situazioni simili, come potete percepire in pochi istanti tramite l’ultimo articolo a tema che abbiamo pubblicato sul nostro sito quando gli utenti hanno individuato anomalie in fase di accesso. In quel caso, a dirla tutta, furono necessarie alcune ore ai tecnici affinché potesse essere ripristinato tutto. Oggi 27 febbraio, invece, brancoliamo ancora nel buio e non sappiamo quando sarà possibile collegarsi nuovamente alla propria casella di posta elettronica.

Dunque, in questi minuti bisogna fare i conti con imprevisti problemi Yahoo Mail, oltre al fatto che oggi non si riscontrino ancora prese di posizione da parte dell’assistenza. Di sicuro, il login non funziona e non si entra, a testimonianza del fatto che non si tratti di un’anomalia isolata. Resta da capire quale sia l’origine del disservizio, ma soprattutto se i tecnici sapranno risolvere in pochi minuti.

Qualora abbiate registrato problemi Yahoo Mail oggi, con login che non funziona ed il fatto che non si entra nella propria casella di posta elettronica, fatecelo sapere con un messaggio in posta. Come sempre accade in questi casi, chiunque può monitorare l’andamento del disservizio in tempo reale collegandosi alla specifica pagina di Down Detector.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.