Confermati i problemi Yahoo Mail: prima risposta ufficiale sul servizio che non funziona

Sono stati registrati a partire dalle 8 di questa mattina pesanti problemi Yahoo Mail, visto che la posta elettronica non funziona da alcune ore a questa parte. Un disservizio differente rispetto a quello trattato nei giorni scorsi con GMAIL, se pensiamo che in quel frangente la questione è stata circoscritta al pubblico Outlook, secondo le informazioni che vi abbiamo riportato con un articolo specifico. Allo stato attuale, sono frammentarie e generiche le notizie raccolte per il pubblico, ma i feedback dell’assistenza vanno presi ugualmente in esame.

Riscontri ufficiali sui problemi Yahoo Mail, con una prima risposta sul servizio che non funziona

Dopo una lunga ed estenuante ricerca, siamo finalmente risaliti ad un primo riscontro fornito dall’assistenza ufficiale, che a conti fatti ha confermato su Facebook che siano in corso problematiche tecniche ancora non specificate. In particolare, nel post appena citato viene affermato quanto segue sui problemi Yahoo Mail registrati anche in Italia oggi 28 giugno: “Alcuni utenti potrebbero avere problemi con Yahoo Mail. Siamo a conoscenza di questo problema e stiamo lavorando per risolverlo il più rapidamente possibile“.

Nonostante il riscontro sia generico ed aggiunga poco rispetto a quanto constato dal pubblico, è interessante evidenziare che non si tratti di un feedback giunto dalla divisione italiana. A testimonianza del fatto che i problemi Yahoo Mail di questa mattina siano seri, andando ben oltre i confini nazionali secondo quanto registrato finora. Come se non bastasse, anche su Down Detector abbiamo assistito ad un’impennata significativa delle segnalazioni, secondo quanto riscontrato anche negli ultimi minuti.

Nel frattempo, abbiamo già attivato alcuni canali per ottenere riscontri diretti dalla divisione italiana. Speriamo che, in questo modo, ci possano giungere informazioni esclusive sui problemi Yahoo Mail di martedì mattina, visto che il servizio di posta elettronica non funziona da noi, ma anche all’estero. Login regolare, ma una volta entrati diventa praticamente impossibile interagire con la piattaforma.

