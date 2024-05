I capelli di Beethoven contengono ingenti quantità di piombo: le ipotesi sulla sua salute a questo punto diventano molteplici, e alcune collegano la sua sordità e i suoi numerosi problemi di salute alla presenza del tossico minerale.

In realtà restano diversi dubbi: ad esempio al momento non è possibile escludere del tutto che le ciocche contaminate lo siano state dopo la morte del compositore, ma questo consente di formulare nuove ipotesi.

Secondo uno studio pubblicato su Chemical Chemistry ben due ciocche di capelli in due diverse collezioni, la Bermann e la Halm-Thayer presentano elevate quantità di piombo, oltre il limite del consentito.

Tradotte in possibilità di piombo nel sangue, porterebbero ad un livello di piombo tra i 69 e i 71 microgrammi per decilitro, decine di volte quanto accettabile in una persona sana.

Secondo lo studio, abbastanza per sviluppare problemi gastrointestinali e renali, nonché di udito, ancorché non per pervenire alla morte.

Beethoven, descritto come un moderato bevitore, era un moderato bevitore per gli standard dell’epoca, ovvero incline ad alzare il gomito con vini prodotti molto prima degli odierni regolamenti sul piombo negli alimenti.

Ovviamente non è possibile dichiarare che i suoi problemi derivavano tutti dal bere o dal piombo: Beethoven aveva sofferto di tifo endemico ed Epatite B.

Lo studio su Chemical Chemistry rimette però l’ipotesi del concomitante avvelenamento da piombo in pista, dopo che era stata scartata quando la ciocca Hiller si era rivelata attribuita ad una donna.

Rimessa in pista ma non del tutto: non finché non potremo escludere che la contaminazione sia avvenuta dopo.

Va comunque detto che, come ricorda la ciocca Hiller, ai tempi del noto compositore gli effetti nocivi del piombo erano sottovalutati se non ignoti, ed esso era comunemente usato nella cosmesi e nella posateria.

Cosa quindi sappiamo

Le quantità di piombo riscontrate nelle due ciocche associate al compositore non presentano quantità idonee ad averne cagionato la morte ma, ove confermate, si sostanziano idonee a giustificare parte dei suoi problemi di salute.

