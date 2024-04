Dalla malattia a Costantino Vitagliano morto: 48 ore di notizie false fino ad oggi

Stiamo passando dalla malattia a Costantino Vitagliano morto, in merito a due giorni di notizie false fino ad oggi. Quest’oggi sta circolando sul web, anche sui vari social, la notizia di Costantino Vitagliano morto. In molti insomma pensano che l’ex tronista di Uomini e Donne sia venuto a mancare, soprattutto dopo quanto accaduto nella sua vita negli ultimi mesi.

Stop al salto dalla malattia a Costantino Vitagliano morto: due giorni pieni di notizie false fino ad oggi

Elementi aggiuntivi di analisi rispetto a quanto riportato ieri con un altro pezzo. Attenzione però alla condivisione di notizie che non hanno alcuna fonte sicura, proprio perché il più delle volte si contribuisce a diffondere le classiche bufale. Costantino Vitagliano morto è solo una delle tante fake news che riguardano personaggi più o meno conosciuti del mondo dello spettacolo, anzi sono solitamente quelle che vanno per la maggiore.

Sui social, dove è più semplice far credere a queste bufale, c’è sempre una diffusione molto alta di queste news, anche attraverso video ideati ad hoc come su TikTok o Youtube. Per Costantino Vitagliano sicuramente non è un periodo semplice, ha avuto problemi di salute che lo hanno spaventato tanto, come raccontato da lui stesso in una recente intervista a Verissimo.

Si è ritrovato da un giorno all’altro in una stanza di ospedale senza capire bene da cosa fosse affetto. Non è un tumore, cosa a cui invece ha pensato immediatamente, ma si ritrova ad essere purtroppo affetto da una patologia rara, autoimmune, che lo costringe a prendere molti farmaci durante il giorno. Il tutto è sotto controllo, Costantino Vitagliano non si sente ovviamente la persona che era prima, ora pensa alle uniche priorità della vita, che sono i suoi affetti più cari e vive principalmente alla giornata.

Questo suo stato di salute è stato sfruttato da qualcuno per diffondere la notizia di Costantino Vitagliano morto, ma per fortuna l’ex tronista di Uomini e Donne sta bene, seppur condizionato da questa patologia autoimmune che ancora non lo fa stare del tutto tranquillo. Non esiste una cura ben precisa, essendo rara si sottopone costantemente a controlli ed analisi. Questa è attualmente l’unica verità sul suo conto. Insomma, bisogna smetterla con malattia e Costantino Vitagliano morto.

