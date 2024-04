Titoli rivedibili sulla malattia di Costantino Vitagliano: come sta oggi e solite teorie deboli

Stiamo assistendo a due situazioni di cui avremmo fatto volentieri a meno a proposito della presunta malattia di Costantino Vitagliano. Come sta oggi e qual è il malessere di cui soffre? Andiamo per gradi, perché la preoccupazione odierna nasce dalla ricondivisione di notizie che in realtà risalgono a dicembre 2023, con tanto di titoli acchiappaclick sul fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne starebbe peggiorando. Come se non bastasse, i commenti sono pure peggio da parte dei soliti utenti superficialiotti.

Ancora scelte editoriali rivedibili sulla malattia di Costantino Vitagliano: capiamo come sta oggi e solite teorie sui social

Come abbiamo riportato circa quattro mesi fa con un altro articolo, di sicuro il volto noto della tv italiana (quantomeno ai tempi della sua partecipazione alla trasmissione condotta da Maria De Filippi) non sta vivendo un bel momento in termini di salute, ma lasciar credere che la situazione stia precipitando non è giusto. In primo luogo, l’articolo che ci è stato segnalato sui social riporta la fidanzata che avrebbe rotto il silenzio, annunciando un peggioramento per le sue condizioni.

Aprendo il pezzo, però, si scoprono due cose. La prima è che si parli della malattia di Costantino Vitagliano tramite le dichiarazioni del diretto interessato e non della compagna. La seconda, come accennato in precedenza, è che tutto sia riconducibile alle sue uscite di dicembre. Da allora non ci sono stati ulteriori aggiornamenti in merito, come si può notare visualizzando il profilo Instagram dello stesso Costantino. Dunque, non sappiamo se stia realmente peggiorando o meno.

Anzi, anche a fine 2023 non si avevano certezze sulla malattia di Costantino Vitagliano, visto che i medici in quel frangente ancora non erano arrivati ad una diagnosi. Detto questo, se vi state chiedendo “come sta oggi”, non abbiamo elementi aggiuntivi di analisi, nonostante i soliti espertoni stiano puntando il dito ancora una volta contro il vaccino Covid. Senza apparenti motivazioni.

