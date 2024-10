I siti doppelganger, copie non autorizzate di siti legali usati per propaganda, spesso diffondono vari tipi di disinformazione, come quella sui “tunnel segreti di Puff Diddy”: in realtà un tunnel esiste, ma non è una rete di tunnel e non è quello nella foto.

Cavalcare l’agomento caldo del giorno per farne propaganda è quello che i “Doppelganger” fanno: abbiamo già visto come un falso “articolo di TMZ”, testata occidentale di gossip e celebrità, abbia descritto l’improbabile richiesta di Zelensky di essere invitato ai “Party di Puff Diddy”.

Sean Combs e i suoi festini “freak off” tornano nella cronaca dei doppelganger misti alla teoria dei “tunnel sotterranei”.

Le foto dei “tunnel segreti di Puff Diddy” vengono dai siti doppelganger

Secondo un post X che nuovamente cita la testata TMZ, che non ha mai parlato di tale fenomeno Puff Diddy disporrebbe di tali tunnel segreti.

Il riferimento è alla teoria complottistica del Pizzagate, secondo cui i Poteri Forti dispongono di una rete di tunnel sotterranei dove tengono imprigionati dei “bambini talpa”, ovvero bambini che non hanno mai visto la luce del Sole, imprigonati dalle “elite mondiali” in appositi tunnel chiamati DUMB (Deep Underground Military Bases, “Basi militari sottoterra”, ma anche acronimo per “scemotti”), con lo scopo di mangiarli nella pizza dopo averne abusato.

Secondo tale teoria il bambino frollato e mangiato sulla pizza secernerebbe una sostanza, l’adrenocromo, la “Droga più potente della Terra” che rende immortali. Ovviamente si tratta di una fake news che fa riferimento ad una sequenza del film “Paura e Delirio a Las Vegas”, essendo il complottista medio un teledipendente privo di contatto con la realtà.

Ciò nonostante, la teoria del complotto è stata tenuta viva millantantando e immaginando tunnel ovunque: i “Siti Dopppelganger” ad esempio hanno millantato la presenza di tali tunnel in Ucraina, giustificando l’invasione Russa con la narrazione di Putin che scende nei tunnel per salvare i bambini talpa dall’essere mangiati nelle pizze e dichiarando che la recente alluvione in America dovuta all’Uragano Milton avrebbe svelato simili tunnel a Disney World, creati con AI.

Anche in questo caso si tratta di un falso.

La foto del tunnel con le bottiglie di vino proviene infatti da un articolo del Wall Street Journal del 2015, che definisce tunnel e cantinette come un bizzarro ed intrigante elemento di arredo in case di lusso, mentre il tunnel dall’aspetto inquietante e cavernoso proviene da foto di una località turistica.

In realtà un articolo del 2014 parlava di uno swimming tunnel, una sorta di incrocio tra una piscina ed un tapis roulant acquatico che collegava una piccola laguna ad una piscina artificiale, ma senza le connotazioni introdotte dalle condivisioni doppelganger.

