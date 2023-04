Putin e i QAnon salvano i bambini nei tunnel Ucraini, ma si perdono e finiscono tutti assieme in Norvegia. Sembra quasi la versione moderna della gita alle Grotte di Postumia in Fantozzi va in Pensione, nei quali Fantozzi e Filini finiscono per perdersi riapparendo in posti improbabili come un bagno in Carinzia.

Ma di improbabile qui c’è solo il sempre più allucinato e allucinante mondo delle “fonti Russe”, popolato da mutanti Ucraini di Sebastopoli provenienti dal pianeta Kepler 22B del serial “Raised by Wolves – Una nuova Umanità” e improbabili Biolabs pieni di “Uomini Occidentali” e cloni.

Ed ora siamo anche al crossover: i “QAnon”, i sostentitori “duri e puri di Trump” collegati all’assalto a Capitol Hill, figli della teoria cospirativa di Pizzagate, secondo il loro ultimo tentativo di tornare in auge si sono uniti a Putin ed all’esercito invasore Russo per salvare dei bambini da “tunnel segreti in Ucraina”.

Tunnel che risultano essere Norvegesi.

Putin e i QAnon salvano i bambini nei tunnel Ucraini (in Norvegia)

Il tweet fa riferimento al caposaldo iniziale della teoria cospirativa di Pizzagate.

Una assurda teoria secondo cui l’elite democratica e “mondialista” nemica di Trump sarebbe solita mangiare i bambini nella Pizza. Tale menù degno della teoria cospirativa vintage per cui “i comunisti mangiano i bambini” deriva dall’avido consumo e abuso dei prodotti di intrattenimento effettuato dagli “Anon”, i frequentatori videodipendenti e fanatici di cultura popolare dell’imageboard 4chan.

In questo caso dal film Paura e delirio a Las Vegas, dove l’adrenocromo, un farmaco emostatico usato in varie applicazioni tra cui riduzione dei capillari, cura delle emorroidi e trattamento dell’epilessia, viene reinventato come una potentissima droga che causa allucinazioni particolarmente pregiate e come effetti collaterali conferisce l’immortalità.

E che secondo tale teoria viene contenuta nel corpo e nel sangue dei bambini spaventati che quindi vengono rinchiusi in “Basi Militari Sotterranee” (chiamate “DUMB”, acronimo che significa anche “Scemo” o “Stupido”, mezzo per deridere gli stessi complottisti) e “Frollati” con la paura per poi essere privati dell’adrenocromo o cucinati in improbabili “pizze alla Stalin”.

Già in passato abbiamo visto come le #fontirusse si siano appropriate di questa bufala dichiarando che Putin, ricordiamo incriminato presso L’Aia per deportazione di bambini, in realtà stia bombardando l’Ucraina e portando via bambini per sottrarli dalle DUMD e dal consumo come condimento della pizza.

Adesso i QAnon ritornano nell’agone, inventandosi di aver collaborato con le Fonti Russe e di aver trucidato un numero assolutamente casuale di “cattivi Ucraini rapitori” per salvare un numero altrettanto casuale di bambini nelle gabbie.

Stranamente non ci sono foto né del salvataggio né degli Ucraini.

Ci sono foto di una installazione NATO in Norvegia dismessa nel 2012 e messa in vendita per uso civile.

Enfasi sulle parole “in Norvegia”, dismessa e per uso civile.

I presunti “Tunnel in Ucraina” sono “Tunnel Norvegesi” liberamente visitabili e persino acquistabili dal 2012.

O i QAnon mentono, oppure come Fantozzi hanno fatto un giro abbastanza largo.

Conclusione

La fake news per cui Putin e i QAnon salvano i bambini nei tunnel Ucraini è un falso costruito intorno a foto di una installazione dismessa in Norvegia, venduta per uso civile.

