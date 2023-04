Fonti russe scoprono mutante ucraino a Sebastopoli: e ci risiamo. Abbiamo già parlato della propaganda del Cremlino che dipinge abitualmente l’Ucraino medio come un “nazista per natura”, creatura infida e viziosa degna di essere conquistata e rieducata sotto l’egida del nuovo Zar.

E abbiamo già visto uno dei risvolti più assurdamente grotteschi della vicenda: l’Uomo Pangolino, la teoria secondo cui nell’espugnata acciaieria Azovstal vi fosse un “biolaboratorio nazista” pieno di “uomini occidentali” intenti a creare supersoldati nazisti dagli straordinari poteri.

Dei mutanti simili agli X-Men televisivi, un esercito di cloni preso direttamente da Star Wars geneticamente modificati per diventare ricettacolo del vaccino Pfizer (e fare quindi contenta la comunità novax).

Con l’aiuto di foto prese direttamente da manuali di giochi da tavolo in attesa di conversione videoludica, le #fontirusse hanno così costruito il fantasma di mutanti Ucraini dalle varie fattezze e potere che con ogni dose di vaccino acquisiscono poteri da mutanti.

Essi sarebbero in grado di saltare più in alto dei droni, inseguire autovetture e squartare le corazze di carri armati a mani nude, assistiti dall’invincibile amore per il nazismo e l’odio per il glorioso passato comunista della Russia inculcati dal grafene nei vaccini

Ma niente ci ha preparato al seguito della storia: l’Uomo Pangolino esiste e cammina tra noi

Fonti russe scoprono mutante ucraino a Sebastopoli, ma era un telefilm

Secondo un account Twitter una bizzarra creatura dall’aspetto gommoso sarebbe uno degli invincibili mutanti, anzi un singolo mutante ucraino a Sebastopoli, catturato con sprezzo del pericolo (e vedremo del ridicolo) e creato dalla NATO stessa.

Cosa che vedremo è una fake news, a meno che la NATO non sia sceneggiatore e produttore del telefilm fantascientifico Raised by Wolves – Una nuova umanità.

Telefilm ambientato in un pianeta lontano in cui due androidi si ritrovano con l’incarico di guidare una nuova colonia dell’ormai quasi estinta razza umana, cercando di evitare che differenze religiose e sociali portino nella piccola colonia le stesse dinamiche che hanno quasi annientato la razza umana tutta.

Pianeta già popolato di suo di feroci creature ostili, vagamente umanoidi, incarnate grazie alla magia del cinema da effetti speciali in computer graphics e “marionette” create con la moderna stampa 3D.

Una di queste marionette, stampata in 3D a partire dal modello in Computer Graphics, è il presunto “mutante ucraino a Sebastopoli”, provincia del pianeta Kepler 22B abbiamo scoperto.

Conclusione

Il presunto mutante ucraino a Sebastopoli è un realtà una creatura aliena creata in CG e stampa 3D usata per il telefilm “Raised by Wolves – Una nuova umanità”, creata dal team creativo che comprende Furio Tedeschi, esperto di arte concettuale ed effetti speciali per diverse produzioni e serial televisivi e videoludici.

Nella finzione cinematografica la creatura vive sul lontano pianeta di Kepler 22B. Ovviamente non Sebastopoli.

