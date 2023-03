Mandato d’arresto per Putin alla Corte dell’Aia per deportazione di bambini

Mandato d’arresto per Putin alla Corte dell’Aia per deportazione di bambini: e questo è il seguito ideale delle accuse lanciate dall’ONU.

Inoltre è anche un crossover coi proclami di Soloviev che minacciava l’intera Europa di marciare militarmente presso l’Aia per condannarci tutti.

Ma anche un crossover del crossover tra Trump e Putin, che vede il Dinamico Duo diventare paladini dell’infanzia pronti a bombardare l’Ucraina per salvare i bambini che i malvagi “Ukronazi” vogliono mangiare nella pizza.

Alla fine della fiera pare che Putin non sia un salvatore di bambini, non arriverà mai a L’Aia per farci condannare tutti, ma è diventato lui stesso di un mandato di arresto del Tribunale Penale Intenazionale per crimini di guerra, in particolare contro i bambini.

Mandato d’arresto per Putin alla Corte dell’Aia per deportazione di bambini

Putin si trova in questo momento incriminato per una serie di crimini di guerra (cosa che abbiamo visto essergli contestata anche presso le Nazioni Unite) ma anche per aver, sia per commissione che per omissione, partecipato alla deportazione di bambini Ucraini

Sostanzialmente e tradotto dal legalese, Putin sarebbe responsabile in modo diretto di aver deportato bambini Ucraini in Russia, e sarebbe responsabile per le azioni di tutti coloro che nella catena di comando si sarebbero macchiati dello stesso crimine perché egli non ha voluto fermarli.

Putin si ritrova in questo momento oggetto del mandato di arresto assieme a Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissario Russo per i diritti dell’Infanzia.

L’atto è più formale che sostanziale: la Corte Penale Internazionale non ha giurisdizione diretta per eseguire gli arresti, ma all’interno dei paesi che hanno stipulato idonee convenzioni

Cosa che la Russia non ha fatto ed è improbabile che faccia apposta per consegnare Putin.

In ogni caso, come abbiamo avuto modo di vedere le accuse verso Putin, la Russia e il Putinismo tutto cominciano ad accumularsi

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.