Su Telegram arrivano le foto di Disney World allagato dall’Uragano Milton, ma sono prodotte con AI. Pavel Durov, evidentemente, ha ancora molta strada da fare per rendere Telegram a prova di “doppelganger”.

E per doppelganger parliamo di quella pletora di portali, di origine russa o anche “alternativa”, come in questo caso portali filotrump, che pubblicano foto e contenuti alterati con la finzione che li vuole provenire da fonti verificate che tali non sono.

Su Telegram arrivano le foto di Disney World allagato dall’Uragano Milton, ma sono AI

Non solo Telegram: esse naturalmente, come abbiamo già visto ogni volta che si parla di post “doppelganger” sono celermente arrivate sui social.

Ovviamente, L’Independent ha potuto tracciare l’origine delle immagini su canali Telegram doppelganger non solo pro-Trump, ma filoRussia, e rilanciate da agenzie di stampa come Ria Novosti per cercare di dare loro credibilità.

Nella versione italiana che ci è stata sottoposta appare un incrocio di bufale: l’allagamento viene attribuito a “tunnel pedosatanisti” con riferimento alla Teoria Cospirativa più importante di tutto il mondo filoTrump, quella del Pizzagate.

Teoria questa arrivata anche dai filorussi per cui i “Poteri Forti” avrebbero allevamenti di bambini nascosti in un diversi tunnel sotterranei che vengono terrorizzati a morte per essere mangiati sulla pizza, e tale pizza satanista darebbe la vita eterna.

Noterete che il castello di Disney World è difforme da quello nella foto, dove la AI ha sbagliato diversi dettagli. La foto usata sui canali Telegram è infatti identificata da SightEngine come “prodotto dell’AI”

Noterete come le guglie e le finestre appaiano del tutto sbagliati, il livello dell’acqua distorto e i lampioni parimenti deformi.

Disney World ha infatti riportato la riapertura del parco il giorno 11 Ottobre, quindi con danni limitati

Tutto questo conferma che si tratta di un contenuto creato con AI da un “portale Doppelganger”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.