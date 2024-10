Risposta di Gatti a Danilo dopo il labiale e chiarimenti su presunta discussione

Si discute molto, in queste ore, del diverbio a distanza tra Danilo e Gatti dopo il secondo gol del Parma alla Juventus, considerando il fatto che il brasiliano ha chiesto al compagno di reparto dove si trovasse durante l’azione che ha riportato nuovamente in vantaggio i ducali. Cose da campo e nulla di trascendentale per chi è solito giocare anche a livelli amatoriali, ma è chiaro che essendoci di mezzo la Juve, il tutto possa essere amplificato. Anche perché la difesa della squadra di Thiago Motta è diventata improvvisamente il punto debole di questa squadra.

Replica di Gatti a Danilo dopo il labiale e precisazioni su presunta discussione tra i due

Insomma, stavolta non si parla di moviole o di altre polemiche fuori dal campo, a differenza di quanto avvenuto domenica scorsa dopo la sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Come avviene spesso in quesi casi, i social hanno il brutto vizio di ingigantire le cose, al punto che ora si ipotizza addirittura una risposta decisa da parte di Gatti alla domanda del compagno di squadra (“Ma dove eri?”), a distanza di pochi giorni dai rumors relativi alla fantomatica discussione tra il giocatore ex Frosinone e Thiago Motta. Rumors su rumors mai verificati.

La verità, come si può constatare dal video che si trova su Twitter, è che la cosa sia nata e morta lì. Gatti si è limitato ad indicare a Danilo dove si trovasse al momento del gol, essendo uscito in pressione alta su un giocatore del Parma, mentre il brasiliano sembra accettare la risposta pur non essendo del tutto convinto dei movimenti fatti dal centrale azzurro.

Cose normali, insomma, anche perché dopo Danilo e Gatti non hanno più discusso. Nessun litigio tra i due, a differenza di quanto viene riportato in questi minuti su X e Facebook.

