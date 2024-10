Questo video non riguarda un’autostrada di Bologna con una voragine

Ci segnalano i nostri contatti un video su TikTok che dovrebbe contenere un’autostrada di Bologna con una voragine enorme. Il video esiste, ma è del 28 di Giugno, sul ponte El Colorado, vicino a El Progreso, Jutiapa.

Si tratta dunque di un video girato in Guatemala.

Ancora prima di cercare il video originale e trovarlo qui sulle pagine social della testata guatemalteca “La Hora”, sarebbe bastato guardare ed ascoltare.

Nel video si odono delle voci parlare una lingua che ovviamente non è italiana e il presunto mezzo non ha marchi identificabili come Italiani.

Ovviamente, essendo la scena girata sul ponte El Colorado, anche esso devastato da alluvioni.

Il tentativo di legarlo alle alluvioni a Bologna fa parte del filone per cui, ogni qual volta nel mondo succede una grave tragedia, parte una perversa gara a chi esibisce per primo lo scoop.

