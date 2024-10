Possibile down Instagram oggi: non funziona il caricamento delle stories e problemi sparsi

Ci sono svariate segnalazioni questa mattina che potrebbero farci pensare ad un down Instagram in corso. Precisiamo da subito che il numero non sia così elevato da portarci ad uno stato del genere, almeno al momento della pubblicazione del nostro articolo, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione nelle prossime ore, visto che a tanti non funziona il caricamento delle stories. Insomma, problemi sparsi.

Come se non bastassero le limitazioni relative alla musica nelle stories, come abbiamo riportato non molto tempo fa con altri approfondimenti, oggi 29 ottobre in tanti evidenziano che l’app non app non si apre senza apparenti motivazioni.

Potenziale down Instagram oggi 5 aprile: il servizio non si apre o si chiude da solo da alcuni minuti

Va detto che non parlavamo di disservizi da maggio. Come stanno andando le cose? A detta di alcuni, il down Instagram sembrerebbe di facile lettura, visto che l’app non si apre. In altre circostanze, invece, l’anomalia assume caratteristiche differenti, con il servizio che invece si chiude da solo.

A prescindere dal fatto che il malfunzionamento si verifichi qualche secondo prima o dopo, resta il fatto che appaia molto complicato interagire con la piattaforma in questione. Sarà molto importante comprendere come evolveranno le cose nei prossimi minuti tramite Down Detector, per capire la reale portata dei problemi in questa specifica circostanza.

Insomma, come si nota dai riscontri in tempo reale che possiamo ottenere dal web, appare esagerato parlare già da questo momento di down Instagram oggi, ma è altrettanto chiaro che a detta di alcuni non si apre. Ora, se il servizio si chiude da solo è possibile che ci siano dei conflitti di natura software in seguito ad un aggiornamento rilasciato per alcuni segmenti di utenza Android o iPhone. La situazione, sotto questo punto di vista, sarà più chiara solo in giornata.

Anche voi siete portati a parlare di problemi e down Instagram oggi? Fateci sapere se l’app non si apre, o se in alternativa il servizio si chiude da solo, fermo restando che a molti non funziona con il caricamento delle storie.

