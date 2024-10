Zazzaroni nell’occhio del ciclone per Yildiz “giocatorino”: il chiarimento dopo Inter-Juventus

Serata particolare quella che hanno vissuto ieri gli appassionati di calcio in Italia, considerando il rocambolesco andamento della sfida tra Inter e Juventus. La partita è stata riportata in parità da una doppietta di Yildiz da subentrato, proprio nel momento in cui sembrava fatta per i nerazzurri. Il calciatore turco, appena una settimana fa, era stato etichettato come “giocatorino” dal giornalista Ivan Zazzaroni, il quale ieri ha dovuto fare i conti con l’appellativo che aveva scelto.

Caso Zazzaroni su Yildiz “giocatorino”: il chiarimento dopo Inter-Juventus da parte del giornalista

Certo, in passato lo stesso Zazzaroni aveva fronteggiato questioni più gravi, come abbiamo avuto modo di constatare a suo tempo quando tramite il giornalista venne dato in anteprima l’annuncio sulla malattia di Mijajlovic, che negli anni a seguire ha purtroppo portato alla morte dell’allenatore. Insomma, per fortuna temi molto più leggeri, ma che richiedono per forza di cose delle precisazioni visto il caso che è montato soprattutto sui social a proposito dello stesso Yildiz.

Come si nota dal video pubblicato sul sito di Sport Mediaset, ieri sera durante la trasmissione “Pressing”, commentando proprio quanto avvenuto durante il big match tra Inter e Juventus, Zazzaroni ha fatto sapere che la definizione di “giocatorino” per Yildiz fosse riferita al fatto che lo ritenga un apprendista campione e non un giocatore già pronto per certi livelli. Parole che in qualche modo hanno consentito di gettare acqua sul fuoco, dopo il sarcasmo sollevato da alcuni tifosi della Juventus per la prova offerta dal turco a San Siro.

Insomma, la questione relativa a Zazzaroni e allo stesso Yildiz evidenzia come sia necessario, spesso e volentieri, andare oltre i titoli e virgolettati decontestualizzati, visto quello che si legge sui social. Vedremo quale sarà la prossima inutile polemica social a tema calcio.

