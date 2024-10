Riemergono problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate: non funziona login e riscossione

Si assiste in queste ore ad un pesante disagio per gli utenti, considerando il fatto che ci sono problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate. Una vicenda che ricorda solo in parte quella analizzata in passato e che certo non possiamo sottovalutare arrivati a questo punto. Il sito non funziona a 360 gradi, a partire dalla fase in cui si inseriscono le proprie credenziali, fino ad arrivare alle sezioni più specifiche. Una questione delicata, visto che tanti italiani devono fare i conti con scadenze specifiche in questa fase.

Alcuni riscontri più concreti sui problemi con sito dell’Agenzia delle Entrate questa mattina

Al momento, non abbiamo tempistiche chiare di risoluzione dei problemi riscontrati con il sito dell’Agenzia delle Entrate. Va detto che non venivano a galla anomalie simili da giugno, quando abbiamo pubblicato il nostro ultimo articolo a tema.

Anche i feedback latitano ed il team social pare non aver confermato la presa in carico del disservizio. Insomma, al momento è imprevedibile lo scenario sui problemi riscontrati con il sito dell’Agenzia delle Entrate. Sappiamo solo che potrebbe essere utile farsi sentire attraverso l’invio di un messaggio privato su Facebook, sfruttando la pagina ufficiale:

“Ti consigliamo di scriverci in privato via Messenger in orario di apertura del nostro sportello social: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30. Saremo lieti di fornirti una risposta nei tempi previsti dalla nostra policy (entro max. 5 giorni lavorativi nel caso di quesiti che richiedono un approfondimento).Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti voi utenti che, per domande di carattere generale in tema di precompilata o canone tv, potete scrivere via Messenger al nostro sportello social“.

La situazione si trascina da oggi, ma le segnalazioni sui problemi che hanno avvolto il sito dell’Agenzia delle Entrate sono aumentate soprattutto in mattinata. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento se non funziona l’area riscossione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.