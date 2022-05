Se avete creduto al concorso Nespresso sulla Festa della Mamma, controllate la vostra carta

Dovrete fare molta attenzione nelle prossime ore, qualora abbiate creduto al concorso Nespresso sulla Festa della Mamma che abbiamo preso in esame nella giornata di ieri sul nostro sito. Già, perché la truffa si sta estendendo a macchia d’olio e allo stato attuale è possibile che già nella giornata di oggi possiate andare incontro a spiacevoli sorprese, come avviene spesso e volentieri per gli utenti che tendono a credere alle catene WhatsApp non ufficiali. In rete, infatti, ci sono già le prime segnalazioni a dir poco preoccupanti sotto questo punto di vista.

Cosa succede a chi crede al concorso Nespresso sulla Festa della Mamma: truffa scontata su WhatsApp

Come si materializza la truffa in questo specifico frangente? Il modo di agire dei cyber criminali è lo stesso di sempre, in quanto viene creato un messaggio WhatsApp spacciandolo per quello di un grosso marchio. Una promozione assolutamente falsa, che in queste ore, come avrete intuito, coinvolge il fantomatico concorso Nespresso sulla Festa della Mamma. Il messaggio virale veicola un’informazione inventata di sana pianta.

Al suo interno, un link che rimanda al questionario. Rispondere, almeno sulla carta, è indispensabile per ottenere il premio, ma in realtà non state partecipando ad alcun concorso Nespresso sulla Festa della Mamma. L’azienda stessa, da noi interpellata su Facebook, ci ha risposto come segue: “Ciao Pasquale, ti ringraziamo per la segnalazione, e ti confermiamo che è stato segnalato al reparto di competenza. Ti auguriamo un buon weekend”.

In ogni caso, sui social si trovano le prime testimonianze di coloro che hanno visto prosciugato il credito sulla carta utilizzata per effettuare un piccolo pagamento tra ieri e giovedì. Già, perché la truffa la truffa del concorso Nespresso sulla Festa della Mamma che gira su WhatsApp, come sempre, richiede un piccolo versamento dopo il questionario. E a quel punto fornirete inconsapevolmente i dati ai truffatori. Inviando in automatico il medesimo messaggio ai vostri contatti.

