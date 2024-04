Andiamoci piano con la malattia di Paola Gassman: morta la sorella di Alessandro

Occorre andarci piano, in queste ore, a proposito della malattia di Paola Gassman. La sorella di Alessandro, noto attore in Italia, oltre ad essere la moglie di Ugo Pagliai, ci ha lasciati proprio in queste ore e, come spesso accade in circostanze simili, abbiamo chi si sbilancia su determinate tematiche senza avere fonti sostanziose tra le mani. Ecco perché occorre fare silenzio ed avere rispetto nei confronti di una famiglia che da oggi 10 aprile si ritrova nella scomoda situazione di dover elaborare un lutto.

Occorre cautela e rispetto sulla malattia di Paola Gassman: la sorella di Alessandro è morta

Ogni brutta notizia riguardante un personaggio più o meno famoso, da tempo, innesca teorie insensate, che spesso e volentieri sconfinano addirittura nel complottismo. Vedere per credere quanto avvenuto con Simona Ventura per i problemi avuti al suo occhio, fino ad arrivare ai recenti report che abbiamo condiviso anche sulle nostre pagine a proposito di Costantino Vitagliano. Questa volta è il turno della malattia di Paola Gassman, nonostante siano trapelate fino a questo momento solo notizie assai frammentarie sull’argomento.

Secondo le scarne informazioni rese pubbliche da ANSA questo mercoledì, sappiamo soltanto che la donna di 78 anni era malata da tempo e che il decesso sia stato causato da un improvviso peggioramento delle sue condizioni. Assai probabile che i due eventi siano tra loro connessi, ma le informazioni ufficiali o ufficiose sulla sorellastra di Alessandro Gassman finiscono qui. E qui dovrebbero finire anche le illazioni di coloro che, come sempre, sono pronti a puntare il dito verso il vaccino Covid.

Solo nei prossimi giorni, eventualmente, avremo le idee più chiare a proposito della malattia di Paola Gassman. A patto che la famiglia decida di parlarne, rendendo pubbliche le cause del decesso. Fino a quel momento, servirà solo il cordoglio ed un rispettoso silenzio sulla questione.

