Mappa dello Stadio Olimpico e novità sui biglietti dei Coldplay per il concerto di Roma 2024

Focus oggi sulla mappa dello Stadio Olimpico e sulle ultimissime novità riguardanti i biglietti dei Coldplay per il concerto di Roma 2024. Vista la clamorosa richiesta per i biglietti Coldplay a Roma, per i concerti del 12 e del 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico, la band inglese ha aggiunto due nuove date sempre nella Capitale. L’informazione è stata divulgata direttamente dal profilo Instagram dei Coldplay, che prima ha aggiunto la data del 15 luglio e successivamente è stata inserita anche una quarta, quella del 16 luglio.

Cosa sappiamo sulla mappa dello Stadio Olimpico e sulle ultime novità sui biglietti dei Coldplay per il concerto di Roma 2024

Dopo le informazioni preliminari fornite ieri, dunque, un altro approfondimento doveroso che investe anche la mappa dello Stadio Olimpico. I biglietti Coldplay a Roma sono già in presale per queste due nuove date aggiunte all’Olimpico di Roma, mentre per la vendita generale bisogna attendere il 28 luglio, quando dalle ore 10 si potranno acquistare i biglietti relativi a queste quattro date.

Un successo clamoroso che attesta come i Coldplay siano amatissimi nel nostro Paese, già quest’anno allo Stadio Maradona e a San Siro ci sono state date in più che inizialmente non erano state inserite nel loro tour mondiale. Ora anche a Roma arriva la bella notizia per tutti coloro che sono alla ricerca dei biglietti Coldplay a Roma, con l’aggiunta di queste nuove date previste il 15 ed il 16 luglio 2024.

La mappa dello Stadio Olimpico di Roma è disponibile per tutti sul web e può aiutarvi a capire meglio dove sarà posizionato il posto del biglietto che si è acquistato per tale concerto. Ci sarà la possibilità di scegliere tra il prato ed i posti a sedere in tribuna e chiaramente ci sarà una variazione di costo a riguardo. C’è quindi ancora tempo per poter acquistare questi biglietti Coldplay per i quattro concerti che la band inglese darà vita all’Olimpico di Roma, più persone avranno in questo modo la possibilità di accaparrarsi un posto per assistere ad uno spettacolo incredibile.

Lo show è davvero impressionante e tutti avranno modo di vedere l’esibizione di Chris Martin, grazie a dei maxi schermi che saranno montati all’interno dell’impianto in prossimità del palco. Dunque, ora sappiamo qualcosa di più sulla mappa dello Stadio Olimpico, in vista della vendita dei biglietti dei Coldplay per il concerto di Roma 2024.

