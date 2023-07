Capiamo quando escono i biglietti dei Coldplay per il concerto di Roma 2024

In tanti oggi vogliono capire quando escono i biglietti dei Coldplay per il concerto di Roma 2024. Da quando i Coldplay hanno annunciato nuove date per il loro tour mondiale in Italia, previsto per il prossimo anno, è partita la caccia ai biglietti, ma vediamo cosa sappiamo fino ad ora a riguardo e come muoversi. Le anticipazioni sui biglietti Coldplay 2024 a Roma sono attualmente abbastanza chiare, ma in questi casi la velocità farà la differenza per non rischiare di rimanere senza.

Anticipazioni su quando escono i biglietti dei Coldplay in vista del concerto di Roma 2024

In passato abbiamo parlato dei Coldplay in contesti del tutto differenti. Si tratta della solita corsa contro il tempo, come accaduto già per gli eventi di quest’anno a Napoli e San Siro, con biglietti polverizzati nel giro di pochissimi minuti. Per ora sappiamo che il Coldplay – Music Of The Spheres World Tour – Delivered by DHL avrà luogo in Italia venerdì 12 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 13 luglio 2024 sempre allo Stadio Olimpico di Roma.

Non è ancora stato diramato l’orario esatto di questi due eventi, ma dopo l’acquisto dei biglietti Coldplay 2024 a Roma in presale saranno forniti ulteriori dettagli a riguardo. A questo punto è bene sapere come bisogna muoversi proprio per avere tra le mani l’ambito biglietto per il concerto dei Coldplay a Roma. Si parte dal presale che avrà luogo da martedì 25 luglio dalle ore 9.00 sul sito coldplay.com. Mentre su My Live Nation i biglietti Coldplay 2024 a Roma per il presale saranno disponibili a partire da mercoledì 26 luglio dalle ore 9.00.

Tutte le presale si concluderanno giovedì 27 luglio alle ore 22:00, o fino a esaurimento disponibilità per la presale. Per sfruttare questa corsia preferenziale è necessario essere membri del Fanclub dell’artista, o registrarsi sulla piattaforma che organizza la presale. Per quanto riguarda invece la vendita generale, qui le anticipazioni sui biglietti Coldplay 2024 a Roma fanno leva sulla giornata di venerdì 28 luglio dalle ore 10.00. In queste ore sono arrivate alcune conferme in merito.

Per quanto riguarda invece il numero di biglietti acquistabili, ecco che se ne possono acquistare 4 durante le presale e 6 durante la vendita generale. I prezzi non sono stati ancora diramati, durante la prevendita sarà aggiornata tale informazione. In attesa di notizie ufficiali su quando escono i biglietti dei Coldplay per il concerto di Roma 2024 in vendita libera, abbiamo dunque qualche elemento da analizzare.

