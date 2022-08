Circola finta mappa di San Siro per il concerto Coldplay a Milano: occorrono chiarimenti

Non sappiamo se si tratti di uno scherzo o di pura disinformazione, al netto della nostra scelta chiara sulla categoria del pezzo di oggi, ma ci stanno segnalando la diffusione di una finta mappa di San Siro, in vista del concerto dei Coldplay a Milano nel 2023. Dopo i chiarimenti del caso sulla storia della seconda data a Napoli, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, occorre fare molta attenzione ad alcuni post che stanno prendendo piede sui social da alcune ore a questa parte.

Fate attenzione alla finta mappa di San Siro per il concerto Coldplay a Milano: servono chiarimenti

Occorre fare molta attenzione, dunque, ad alcune foto che stanno prendendo piede soprattutto su Facebook. Da quello che ci risulta, si tratta in tutto e per tutto di una finta mappa di San Siro per il concerto Coldplay a Milano. Ecco perché occorrono chiarimenti, anche perché si tratta di un pubblico particolare, evidentemente poco abituato a frequentare l’impianto milanese per eventi sportivi. Dunque, ci si può imbattere facilmente in immagini errate, credendo possano essere autentiche.

Sul sito del Milan, per intenderci, troviamo la vera mappa di San Siro, che vi tornerà utile in vista del concerto Coldplay a Milano nel 2023. In questo modo, con tutti i chiarimenti del caso, saprete effettivamente dove sia posizionato il posto assegnatovi in fase di acquisto del biglietto in queste ore. Ricordate sempre di consultare informazioni di questo tipo tramite i canali ufficiali, in questo caso il Milan, per evitare brutte sorprese.

La sensazione è che con il trascorrere del tempo verranno a galla innumerevoli fake news sull’evento, in relazione sia al concerto Coldplay in programma a Milano, sia a proposito dell’evento di Napoli. Cominciamo a smentire tutti coloro che diffondono immagini differenti sulla mappa di San Siro, rispetto a quella che trovate sul sito del Milan.

