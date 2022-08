Seconda data per i biglietti Coldplay a Napoli e Milano con annullamenti TicketMaster: zero fonti

Stanno prendendo piede strane notizie riguardanti i biglietti Coldplay e la seconda data già fissata dagli organizzatori, in vista dei concerti in programma a Napoli e a Milano la prossima estate. Senza tralasciare fantomatici provvedimenti di TicketMaster. Questa mattina, come sanno tutti i fan della band, è stata avviata la vendita dei ticket per le due date, al punto che tutti i tagliandi disponibili sono andati esauriti nel giro di pochi istanti. Come sempre avviene in queste circostanze, occorre fare molta attenzione alla fake news, o quantomeno alle notizie totalmente prive di fonti allo stato attuale.

Chiarimenti sulla possibile seconda data per i biglietti Coldplay a Napoli e Milano e annullamenti TicketMaster

Dopo le bufale del passato riguardanti il gruppo in questione, come abbiamo avuto modo di riportarvi con altri articoli, questa volta tocca concentrarsi sulla questione inerente i biglietti Coldplay. Stando alle segnalazioni che ci sono pervenute, più in particolare, pare che qualcuno stia mettendo in giro la voce relativa all’annullamento dei biglietti Coldplay venduti in queste per i concetti di Milano e Napoli. Anzi, c’è chi mette addirittura in discussione che possa esserci l’evento.

Nulla di tutto questo. I biglietti Coldplay acquistati su TicketMaster sono assolutamente validi. Possibile che dietro la bufala ci sia qualcuno che intenda far rinunciare i fan della band, restituendo quanto acquistato e chiedendo il relativo rimborso. In questo modo potrebbero esserci ulteriori disponibilità per acquisto e magari bagarinaggio. Fate molta attenzione alle informazioni che giungono da canali non ufficiali in queste ore.

Per quanto riguarda la seconda data a Napoli e a Milano, si tratta al momento di un’ipotesi. Alla luce dell’elevata domanda registrata in queste ore, lo scenario è tutt’altro che irrealizzabile, con nuovi biglietti Coldplay eventualmente disponibili, ma mancano conferme ufficiali sotto questo punto di vista. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere novità.

