Ogni anno a dicembre ci sono degli appuntamenti fissi: Una Poltrona per Due in TV, Mamma ho perso l’Aereo in TV e quest’anno al cinema di nuovo, e le fake news e clickbait sugli esenti dal canone RAI con titoli clickbait che promettono aggiornamenti della lista.

Aggiornamenti che non ci sono: gli esenti dal canone RAI sono sempre gli stessi degli ultimi anni e il titolo clickbait è un mezzuccio per spingervi a cliccare e condividere sognando di entrare nel novero dei “prescelti”.

L’eterna clickbait degli esenti dal canone RAI

La clickbait non a caso compare in un circuito che abbiamo visto indulgere in un certo sensazionalismo (abbiamo visto recentemente una simile clickbait sul bollo auto…) basato sul titolo caricato e su contenuti sottotono rispetto allo stesso.

Vi spoileriamo: l’articolo è lunghissimo e a tratti anche convoluto (avere un testo più lungo di trecento parole minime è necessario perché esso sia percepito come “di pregio” e degno di essere pubblicato sulle liste di notizie di Google e altri motori di ricerca) che esprime le esenzioni già presenti da anni e di cui visto diverse fake.

Gli ultra75enni sono ad esempio esenti, unitamente a chi non possiede alcun apparecchio atto alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive (quindi munito di un sintonizzatore TV, banalmente “il buco dell’antenna”).

I militari delle forze armate sono esenti per i soli apparecchi situati in strutture militari, ma non nelle loro dimore private, i militari stranieri stanziati in Italia e i corpi diplomatici possono beneficiare di esoneri e convenzioni ove presenti e i rivenditori di apparecchi televisivi pagheranno canone solo per le loro abitazioni ma non, ovviamente, per le TV nel laboratorio che vengono accese per ragioni di riparazione.

Il testo di fatto elenca queste stesse esenzioni omettendo qualche “in quanto” per rendere il testo più verosimile e lasciando il titolo clickbait in bella mostra per ottenere qualche click in più.

