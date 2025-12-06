No, non esiste alcuna data dopo la quale sarà abolito il bollo auto
Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di una fantomatica data dopo la quale sarà abolito il bollo auto in Italia: ovviamente una fake news al confine con la clickbait.
I nostri lettori di lunga data avranno però riconosciuto il testo: il testo è una versione riscritta, a distanza di mesi, di un testo di identico contenuto diffuso dallo stesso circuito.
Il testo diffuso ad aprile descriveva però tale data come un trucco “inventato da un ingegnere napoletano”, mentre la nuova versione parla di una “abolizione” prima, seguita poi dalla rivelazione dello stesso segreto.
Siccome il bollo si prescrive in tre anni, bastrebbe sperare che i bolli non pagati vadano in prescrizione e che le regioni non si attivino per la riscossione.
È vero che il bollo auto si prescrive in tre anni, ma è pur vero che in caso di controlli tributari la Regione ben potrà chiederne l’esazione, maggiorata dell’apparato sanzionatorio (fino al 30% dell’importo dovuto per una scadenza superiore a un anno).
Portando quindi potenzialmente all’esazione coatta, con aggravio di spese e rischio di fermo amministrativo del mezzo.
Inoltre in base all’art. 96 del Codice della Strada, un bollo non pagato per tre anni consecutivi rende possibile iniziare la procedura di radiazione del veicolo.
Suggerire quindi che la prescrizione sia accostabile ad una abolizione di fatto significa aprire al rischio di pagamenti ben più imponenti.
