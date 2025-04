Non esiste alcun “trucco dell’ingegnere Napoletano per non pagare il bollo da 15 anni”

Ci segnalano i nostri contatti un articolo col “trucco dell’ingegnere Napoletano per non pagare il bollo da 15 anni”. Si tratta ovviamente di una fake news, ed anche abbastanza pericolosa.

Come per il “trucco del maranza per evitare gli autovelox” si fa riferimento ad una categoria sociale percepita da un certo tipo di pubblico incline alla ragebait con razzismo e sospetto, descritta come “furbetta” per attirare l’attenzione su un consiglio alquanto rischioso.

Spoiler: il consiglio neppure malcelato è di “ricordarsi che il Bollo Auto va prescritto in tre anni” insinuando che l'”ingegnere Napoletano” immaginario abbia raccolto nel tempo una serie di prescrizioni sufficienti a girare senza bollo auto.

Ovviamente non è così

Non esiste alcun “trucco dell’ingegnere Napoletano per non pagare il bollo da 15 anni”

È vero che il bollo auto si prescrive in tre anni, ma è pur vero che in caso di controlli tributari la Regione ben potrà chiederne l’esazione, maggiorata dell’apparato sanzionatorio (fino al 30% dell’importo dovuto per una scadenza superiore a un anno).

Portando quindi potenzialmente all’esazione coatta, con aggravio di spese e rischio di fermo amministrativo del mezzo.

Inoltre in base all’art. 96 del Codice della Strada, un bollo non pagato per tre anni consecutivi rende possibile iniziare la procedura di radiazione del veicolo.

In questo caso l’ipotetico “ingegnere Napoletano” o “furbo maranza” si ritroveranno con un veicolo privo di valida immatricolazione, e quindi che dovrà essere reimmatricolato per circolare.

Alla fine quindi capirete che non c’è alcun risparmio, anzi.

