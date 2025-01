Il “trucco del macellaio per non far partire l’Autovelox” è una clickbait

Il “trucco del macellaio per non far partire l’Autovelox” fa parte delle ibridazioni tra diverse tecniche di clickbait. Abbiamo già visto quelle sul ragebait, con improbabili e inesistenti multe e balzelli attribuiti al governo per suscitare condivisioni livorose.

Oltre alla “Tachipirina e vigile in attesa” e all’obbligo di stufa in Macchina, a Salvini che dà la patente ai bambini per toglierla agli adulti e obbliga tutti gli automobilisti a vendere i loro dati a IT Wallet e ai Poteri Forti abbiamo un filone preso di peso dagli angoli più oscuri della Rete.

Avete presente quei video ingenui e scalcinati a base di Jugaad, “life hack” per paesi del terzo mondo in cui un personaggio dichiara di aver imparato “dai contadini, dagli ingegneri e dai meccanici” come riempire i pneumatici del motorino di schiuma, smontare il catalizzatore, rappezzare il carter e provare a rigenerare le batterie in casa?

Le pagine acchiappaclick hanno scoperto gli improbabili Life Hack del macellaio, del “Maranza di Roma” e del “Maranza di Napoli”. Testi assurdi, che come gli scalcinati Jugaad cercano di attirare l’attenzione mostrado la saggezza degli umili, e, nel caso dei “maranza”, l’astuzia un po’ razzista del “terrunciello furbo” che annuncia festante come evitare di pagare le multe agli autovelox e il bollo.

Anche qui il testo è un lunghissimo walltext utile a riempire le pagine di giustificazioni assurde ed avere materiale per cliccare.

Vi spoileriamo anche qui il ragionamento: il “trucco del macellaio” è guidare sotto i limiti di velocità (eggrazie), il trucco del “Maranza Romano” è esattamente lo stesso, così lo stesso Jugaad si ricicla due volte, ma con l’aggiunta di usare i navigatori satellitari per sapere dove sono gli stessi e il trucco del “maranza napoletano” per non pagare il bollo è ricordarsi che la scadenza del bollo è nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta e quindi il maranza non pagherà mai un mese in anticipo.

Qualsiasi cosa tutto questo voglia dire.

E ricordando che gli autovelox sono debitamente segnalati, quindi il “Maranza Romano” avrebbe potuto leggere i cartelli.

Ma dato il contenuto dei testi che abbiamo letto, dubitiamo il maranza sia abile nella lettura.

