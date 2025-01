Il Canone RAI inserito nel costo dell’auto è l’ennesima fake news sul Codice della Strada, filone ormai particolarmente sfacciato. In questo caso, scopriamo il Canone RAI nel costo dell’auto, parte di una specie di tombola il cui segreto è coprire il maggior numero di caselle dell’indignazione possibili.

In questo caso prendendosela con Salvini, le auto elettriche, il Canone RAI, le tasse e il Governo assieme.

Il Canone RAI inserito nel costo dell’auto? Le solite bufale sul Codice della Strada

Anche in questo caso, come per bufale simili, il segreto è inserire la premessa il più assurda e cliccabile possibile, per poi devolvere l’articolo in un tentativo di giustificazione.

Come l’obbligo di Stufa in macchina giustificato con “il climatizzatore è come una stufa e se non lo accendi regolarmente non sai se devi ripararlo” o la multa per l’auto in riserva giustificato coi costi di riparazione di un’autovettura bistrattata in mille modi tra cui girare costantemente in riserva.

Spoileriamo quindi il contorto ragionamento: le auto elettriche si ricaricano dalle colonnine dell’energia elettrica o dalle prese di corrente in garage,, il canone RAI è nella bolletta dell’energia elettrica quindi “è come se il Canone RAI fosse un costo automobilistico”.

Non abbiamo raschiato il fondo del barile: abbiamo scavato fino a raggiungere il nucleo fuso della Terra.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.