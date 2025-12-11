L’EPA riscrive il riscaldamento globale a colpi di “Delete”

La dichiarazione che fino a poche settimane fa compariva sul portale e che diceva chiaramente che “l’influenza umana ha riscaldato l’atmosfera, gli oceani e la terra” è sparita, sostituita da testi vaghi che non attribuiscono alle emissioni di combustibili fossili il ruolo dominante riconosciuto dalla scienza.

È come se qualcuno avesse deciso di far sparire da un manuale di medicina il capitolo sul fumo di sigaretta e il cancro ai polmoni. Il problema viene menzionato, gli effetti restano evidenti, ma le parole che lo spiegano sono state tolte. Gli esperti del clima, ex funzionari EPA e ricercatori hanno definito la mossa pericolosa e fuorviante, sottolineando che il sito non solo ha rimosso i contenuti espliciti, ma ha anche cancellato pagine sugli impatti sui ghiacci artici, sull’innalzamento del livello del mare e persino sugli effetti sulla salute umana, lasciando link rotti o pagine vuote dove prima c’era informazione.

Hanno riportato la notizia anche testate come il New York Times Washington Post . La giustificazione ufficiale parla di una nuova priorità per la salute pubblica, con una stretta enfasi su “processi naturali”, ma quello che sta accadendo è esattamente il ribaltamento di decenni di evidenze scientifiche consolidate.

La comunità scientifica continua invece a ripetere che quasi tutto il riscaldamento osservato negli ultimi decenni è dovuto alle attività umane, soprattutto alla combustione di carbone, petrolio e gas, e che ignorare questa realtà non farà sparire né il problema né i suoi effetti.