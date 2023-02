Ci segnalano i nostri contatti un video contenente una fake news sugli Schoko-Bons fatti con gli insetti. La tecnica con cui il video è composto è sempre la stessa che abbiamo visto in casi simili, ovvero musiche spaventose e “jump scare”.

Il video si presenta come la ripresa, con una musica “di suspance e paura”, di una mano che si muove in un supermercato cercando gli Schoko-Bons della Ferrero. Trovatili, il primo “jump scare”, il “salto di paura”, sovrappone alla parola “gommalacca” un insetto stilizzato.

Un rumore “stock” di dita che battono sulla tastiera prelude ad una affannosa ricerca che collega “gommalacca” a insetti” con un finale su sfondo nero e altrettanto angoscioso.

E del tutto inesatto.

La fake news sugli Schoko-Bons fatti con gli insetti: cos’è la gommalacca

Fact checking in brevissimo: dichiarare che “mangiare la gommalacca è mangiare insetti” è esattamente come dichiarare che il miele, essendo una secrezione delle api in tutto e per tutto è “mangiare insetti” e quindi chiedere l’abolizione del miele e della presenza delle api nei campi in fiore.

Cosa che ricordiamo, i nuovi “no insetti” hanno recentemente fatto per davvero.

Ferrero non ha mai fatto mistero di usare la gommalacca come rivestimento per gli Schoko-Bons.

La gommalacca è infatti la secrezione di un particolare insetto usata sia nell’industria alimentare che di inchiostri e vernici per le sue qualità da tempo immemore.

Gli audiofili ricorderanno che la gommalacca opportunamente trattata è stata l’antenato delle resine viniliche usate nei dischi musicali (chiamati oggi “i vinili”, appunto), creando i dischi per grammofono, dalla loro tipica lucentezza ma dalla scarsa resistenza se comparata ai suoi discendenti (un vinile può sopravvivere una caduta con minimi danni ed essere ancora ascoltato, un disco di gommalacca sicuramente no), viene usata per “laccare” mobili in legno (da cui il nome) e per la lucidatura dei prodotti dolciari.

Un prodotto flessibile e, idoneamente trattato, completamente commestibile da tempi immemori.

Conclusione

Il video diffonde un contenuto falsificato e mistificatorio. Equiparare una secrezione di insetto al consumo di insetti è come equiparare miele e pappa reale al consumo di api. L’uso della gommalacca non è in alcun modo equiparabile al consumo di insetti.

Non è la prima volta che notizie tendenziose e mistificatorie sul consumo degli insetti vengono diffuse sui social.

