Ci segnalano i nostri contatti un assurdo post dei Mulino Bianco con insetti impollinatori, reperibile qui, qui e qui. Post che presenta una foto sfocata come un avvistamento ufologico, praticamente illeggibile, e l’accusa per i prodotti Mulino Bianco di contenere non meglio precisati insetti.

Anzi, insetti del tutto precisati: si parlerebbe di insetti impollinatori, con una enorme confusione su cosa gli impollinatori siano.

Si parla infatti delle api che impollinano i fiori e rendono possibile l’agricoltura.

Le basi della coltivazione allegramente ignorate.

L’assurdo post dei prodotti Mulino Bianco con insetti impollinatori

Come abbiamo infatti fatto notare dopo la pletora di post bufala, spesso in diretta dalle “fonti russe”, relativi al consumo di insetti i cosiddetti “novel food” non comprendono le api, ma le tarme della farina, i grilli e le locuste.

L’etichetta che chi ha riportato per primo il messaggio ha riportato sfocata e parzialmente illeggibile, con solo la parola “insetti” in chiaro e didascalie mistificate e svianti per illudere l’uditorio che i prodotti Mulino Bianco contengano “insetti impollinatori” per esteso riporta infatti un messaggio diverso.

Ovvero un riferimento espresso alla “Carta del Mulino”, manifesto per l’agricoltura sostenibile, che insieme al WWF […] supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori.

Suonerebbe strano il richiamo al WWF in un messaggio che propone di mangiarsi le api: ma ovviamente la confezione del Pan Bauletto fa riferimento alla “Carta del Mulino” nella misura in cui essa riporta il seguente messaggio

Oggi più che mai api e insetti impollinatori sono in difficoltà.

Per questo motivo, in prossimità dei Fiori del Mulino abbiamo installato i Mulini delle Api: veri e propri rifugi dedicati ad api selvatiche, farfalle e molti altri insetti impollinatori.

Vieni a scoprirli da vicino, cercando sulla mappa il Mulino delle Api più vicino a te.

Relativo ai “Mulini delle Api”: una serie di alveari creati per custodire api selvatiche, farfalle e altri insetti impollinatori utili all’ecosistema e minacciati da inquinamento e cambiamento climatico.

Conclusione

L’assurdo post dei prodotti Mulino Bianco con insetti impollinatori si rivela essere una fake news, dato che si tratta della tutela degli insetti impollinatori e non del loro consumo, peraltro non previsto dalla vigente normativa.

