Il ritorno della fake news delle torri HAARP in Brasile

Alla fine ci sono bufale destinate a marchiare per sempre l’inconscio collettivo, come la bufala delle torri HAARP in Brasile.

Basta un video con delle strutture che ovviamente non possono essere “Torri HAARP” per rianimare quella che ormai è diventata una moderna leggenda metropolitana, l’antenata delle fake news sul 5G.

Delle bufale su HAARP ne abbiamo parlato a suo tempo, molto tempo fa.

HAARP nasce come una installazione militare e civile per lo studio della ionosfera, operativa fino al 2013 e poi dismessa e rivenduta per uso civile nel 2015.

Parliamo di una installazione che, ad esempio, può simulare gli effetti di disturbo che una tempesta solare può provocare sulle telecomunicazioni, o aiutare a costruire modelli accurati di ciò che accade nella ionofera, rendendola un ottimo “strumento in affitto” per ricercatori.

Le sue origini militari l’hanno resa però in varie illazioni il “braccio armato” della cospirazione delle scie chimiche.

Secondo le teorie del complotto che hanno preceduto il 5G in qualche modo che nessun complottista ha mai spiegato, HAARP e simili installazioni radio servirebbero per “telecomandare” le scie chimiche, o attivare presunti elementi immaginari scagliati dagli aerei.

Coprendo quindi la nicchia ecologica che le fake news sul 5G ora hanno. Basti pensare per invalidare tali teorie che le stesse si basano su HAARP come un segreto, quando come abbiamo visto i ricercatori possono comodamente usarne gli strumenti con tanto di pratica brochure.

Cosa mostra davvero il video?

Quanto al video esibitoci, ovviamente non può ritrarre installazioni in Alaska e gli oggetti mostrati non sono neppure antenne. Sono tralicci elettrici, e il video risale al 2016.

Nel 2016 infatti una azienda agricola, la Rio Claro di Bahia, era stata accusata di incrementare la siccità usando in modo eccessivo la risorsa idrica.

Come atto di protesta estrema alcuni abitanti della zona decisero di vandalizzare e distruggere le strutture della “fazenda”, colpendo i tralicci necessari a portarvi la corrente elettrica.

Conclusione

Il video non contiene “torri HAARP in Brasile”, bensì un atto di vandalismo che ha colpito una impresa agricola, e le strutture metalliche sono tralicci dell’alta tensione abbattuti nel tentativo di privare la stessa dell’allacciamento elettrico.

