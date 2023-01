La fakenews di “L’Interpol ha giustiziato Giorgia Meloni” ci dimostra il ritorno di uno dei cavalli di battaglia di QAnon e complottismi simili. L’idea che esista un ente misterioso, a volte il “Patriota Q” di Pizzagate, a volte altri, che vada in giro a giustiziare con brutalità i Poteri Forti

Peraltro appaiata ad un altro caposaldo del complotto tipico di QAnon, la teoria del “GESARA-NESARA”.

La fakenews di “L’Interpol ha giustiziato Giorgia Meloni” e il ritorno dei cloni

Non ci sarebbe neppure bisogno di sottoporre a fact checking questa notizia, solo segnalarla alla diretta interessata. È quel genere di teorie che vediamo spesso nella Cospirazione di QAnon, sempre più simile ad una setta che non ad una vera e propria teoria del complotto.

La base della Teoria è che Trump o chi per esso sia capo di un esercito di spie onnipotenti che hanno infiltrato le massime autorità del mondo (come la citata Interpol) per uccidere con brutalità i Poteri Forti.

Il Papa ad asempio, ma anche Soros e Marina Abramovic. La narrazione è sempre la stessa: i “buoni” hanno brutalmente trucidato i cattivi, eppure essi, giustamente dato che la realtà non è usa piegarsi alle fantasie e alle immaginazioni, il giorno dopo sono più vivi che mai.

La soluzione, come nei peggiori culti è l’irrazionale: i Poteri Forti hanno delle fabbriche di Cloni, condannando i buoni ad una eterna partita di Picchia la Talpa: i “Patrioti” uccidono capi di stato, politici e leader religiosi, i Poteri Forti li riclonano, il clone riprende il controllo e i “Patrioti” devono vedersela col clone.

Teoria della clonazione assurda come quella dell’Interpol che assassina un capo di Stato nell’impunità assoluta.

Questa versione della storia introduce un elemento di speranza: il “presunto clone del Primo Ministro” sarebbe amichevole e pronto ad accettare “Gesara Nesara”.

Teoria cospirativa vista in passato che prevede un miscuglio di figure religiose e aliene, tra cui Padre Pio e la Dea Atena pronti a cancellare per sempre tutti i debiti dei loro seguaci e fermare il “Grande Reset”, il “colpo di stato” dei cattivi con un colpo di stato non meno brutale, anzi descritto come con più esecuzioni, ma dei buoni.

Conclusione

Inutile dirvi che “L’Interpol ha giustiziato Giorgia Meloni” è una fakenews e il nostro Presidente del Consiglio è vivissima.

Anzi potremmo affermare che il fatto di essere diventata oggetto di simili esternazioni di odio potrebbe essere indossato come una medaglia di onore.

