Inoculare parassiti alieni è il nuovo sport per famiglie il nuovo allarme del mondo del complotto.

La teoria più in voga vede i vaccini contenere bizzarre creature aliene che, dal retro dei vetrini, irridono gli scienziati che le osservano “voltandosi nella loro direzione e cercando di scappare”.

Un po’ come la parodia dei “chestbursters” di Alien apparsa nel film Space Balls che, emergendo dall’addome di un malcapitato, salutano tutti e fuggono dopo un gioioso numero di danza.

Questa teoria del complotto si mescola ad altre fake news che abbiamo già affermato. Ad esempio una variante della teoria vede i parassiti alieni essere assai ghiotti di grafene, la sostanza che si è falsamente dichiarato essere inserita nei vaccini per rendere i “punturati” ricettivi al potere del 5G.

Ci dispiace spezzare le vostre fantasie: ma non c’è grafene nei vaccini, il 5G non causa COVID19, e non ci sono bizzarri parassiti alieni nel vostro vaccino pronti a fare il gesto dell’ombrello ai ricercatori.

Alcune varianti della teoria vedono il parassita alieno essere una più abbordabile felce dalle cattive intenzioni e lo sguardo cattivo (qui) o delle piccole meduse (qui).

No, nessuno vuole inoculare parassiti alieni a base di grafene

Come ha avuto modo di precisare Politifact, il Primario di Parassitologia della Clinica Mayo è stato sottoposto alla visione delle foto del parassita alieno e varianti.

Certificando che la foto semplicemente ritrae un semplice componente non cellulare (una macchia di sali e lipidi) di qualcosa (probabilmente il vaccino) sfocato come una foto dello Gnomo Armato di Ascia in Mistero e che nessuno degli elementi dei quali i “parassiti alieni” vengono descritti essere composti è in grado di dare origine a sostanze viventi.

Felci dalle cattive intenzioni e piccole meduse hanno le stesse possibilità di entrare in una siringa di un microchip.

Infine, ci ricorda Health Feedback, parliamo di fake news connesse tra loro.

Se i “parassiti alieni”, aka parassiti artificiali, sono ghiotti di grafene, va da sé che dimostrato che il vaccino non contiene grafene, i parassiti non avrebbero niente di cui sfamarsi, né uno scopo per esistere.

Quindi no, non troverete parassiti alieni nel vostro vaccino.

