Una voce, la solita voce rassicurante e narrativa che col tono buono e suadente dice cose che invece dovrebbero suonare terribili. Uno strano miscuglio in cui si dichiara, sostanzialmente, che la variante Delta è causata dalla ditta Delta Impianti Srl (che provvederemo a informare della cosa), con l’apposito scopo di attivare il grafene, i microchip e i materiali magnetici presenti nei vaccini per uccidere tutti i vaccinati.

La ditta Delta causa COVID19: il 5G, il grafene, i chip inoculati, il complotto

Naturalmente parliamo di una serie di fake news che abbiamo già approfondito: il 5G non causa il COVID19, non c’è traccia di grafene nei vaccini, nessuno di quelli in commercio, e l’ultima volta che qualcuno ha trovato dei “microchip” nei vaccini erano rottami elettronici messi in posa per una bufala.

E inoltre nessun albero è stato tagliato per causa del 5G, anche questo fatto noto.

Potrete cliccare su ognuno dei link del paragrafo precedente e ritroverete tutte le fake news, una per una.

Compreso il punto in cui il racconto tende a farsi confuso, confondendo il 5G con gli ADS a Microonde, ipotizzando l’esistenza del 5G dal 2007.

La voce del complotto ricuce tutte queste bufale insinuando che in qualche modo Bill Gates (grande Satana dei complottisti) avrebbe dato mandato ad una ditta di Napoli di inondare il mondo con onde mortali che causano la variante Delta nei vaccinati uccidendoli sul posto.

Basterebbe notare come, anche al netto della variante delta, COVID19 provochi i sintomi descritti dalla voce nei non vaccinati rispetto ai vaccinati, con una differenza di un intero ordine di grandezza.

Per ogni 7/9 non vaccinati in terapia intensiva con la febbre e sintomi gravi, ce ne è uno solo di vaccinato, e così via, col vaccino in grado di evitare ospedalizzazioni e forme gravi e riducendo il rischio.

Ridurre il rischio, abbiamo ricordato, non significa azzerare il rischio: ma se davvero il 5G impiantato in Italia fosse impostato per causare sintomi gravi nei vaccinati, le percentuali evidenziate sarebbero invertite.

Ma qui scatta il “tiro salvezza”, il “pensiero magico”. La voce sostanzialmente descrive i vaccinati come dei “morti che camminano” condannati da Bill Gates in persona in collaborazione con una ditta di Napoli, ma si rende conto che questo non accade e quindi passa alla spiegazione.

Se le cose non accadono, è perché il complotto è stato scoperto

Immaginate quindi il seguente scenario. Bill Gates ha convinto una ditta di Napoli a spargere in tutta Italia, se non nel mondo, delle antenne con un impulso che tramite sostanze nei vaccini ignote a tutti tranne ad una voce col cellulare in mano, ucciderà tutti i vaccinati.

Bill Gates decide di fermare tutto e “graziare” due miliardi e mezzo di persone nel mondo, di cui 39 milioni in Italia perché un tizio col cellulare ha scoperto il complotto e l’ha scritto su Internet.

Bill Gates, che, ricordiamo, nella mente del complottista medio è il padrone della Tecnologia del mondo.

Colui che potrebbe far esplodere a distanza tutti i cellulari che hanno ricondiviso l’audio, riempire il cellulare del primo anonimo condivisore di materiale terroristico e variamente illegale per incastrarlo e farlo finire fino alla fine dei tempi a Guantanamo con gli infiniti cloni alieni di Soros.

Colui che potrebbe semplicemente sostituire in remoto tutte le copie dell’audio che denuncia il complotto con episodi dei Teletubbies e video del Rickrolling.

Lui insomma, che, improvvisamente, davanti ad un audio di 8 minuti decide di arrendersi e rinunciare ai suoi nefandi piani di distruzione mondiale.

Basta quindi condividere la teoria per cui perché Bill Gates e la Ditta Delta si paralizzino fermando per sempre i loro piani.

Torniamo sempre al Pensiero Magico

Perché creare una simile fake news?

Sostanzialmente lo scopo di questi audio è sentirsi l’eroe di un film che esiste solo nell’immaginazione, che chiameremo “La ditta Delta causa COVID19”.

L’audio lo dice “La gente è stupida, non capirà mai che Delta è il nome della ditta”.

Lo scopo finale è sentirsi l’unico “lupo” in un mondo di pecore, una sorta di supereroe moderno che comprende cose che gli altri non vedono.

In realtà spesso chi diffonde è sovente spaventato a sua volta da una realtà crudele e confusa. Trae però consolazione dal fatto di trovare un colpevole.

Un po’ come nello sketch politicamente scorretto di South Park in cui Russell Crowe, incapace di sconfiggere le malattie incurabili con la sua forza fisica, decide di picchiare i malati, decide di affontare a muso duro una pandemia sconfiggendo Bill Gates e la “Ditta Delta”.

Convincendo chiunque condivide il video che basterà un click per sconfiggere il male e riportare la pace nel mondo, con tanto di trailer in cui una seconda voce, previa pausa grammatica, esclama un “Figli di una grandissima pu**ana” col piglio del “Thanos will return” alla fine di Avengers: Infinity War.

