Il ritorno della bufala del “generatore di terremoti” USA in Turchia

Come abbiamo visto giusto oggi, il recente terremoto in Turchia ha resuscitato la fake news del “generatore di terremoti” USA.

La teoria, figlia della teoria cospirativa delle scie chimiche e della “geoingegneria clandestina” che i “Poteri Forti”, in questo caso gli USA, abbiamo il potere di modificare il clima mediante scie chimiche e causare terremoti con congegni segreti.

Ovviamente, si tratta delle vecchie bufale rifritte più volte.

Il ritorno della bufala del “generatore di terremoti” USA

Il “generatore di terremoti USA” prende infatti nella mente dei complottisti il posto che fu delle fantomatiche “bombe sismiche” e di “HAARP”, oggetto il cui terrore è ecceduto solo dal falso mistero di cui i complottisti lo circondano. Una base di ricerca così misteriosa da essere conosciuta al pubblico con tanto di depliant e possibilità di nolo per i ricercatori.

La teoria che vede la base radar SBX-1 erede di HAARP è infatti datata nel tempo e nello spazio, e risale almeno al 2014, quando le voci sull’uso della base radar per monitorare lanci di missili Nord-Coreani si tradusse nella voce di corridoio complottista di imminenti terremoti in Nord Corea causati dagli americani.

Cosa ovviamente mai accaduta.

SBX-1 è infatti una base radar mobile, stazionata nel Pacifico per controllare la situazione Nord Coreana, in grado di muoversi alla velocità di 8 nodi ospitando radar sofisticatissimi, una pista per elicotteri e la possibilità di ospitare un equipaggio per lungo periodo.

La teoria che si possano generare terremoti coi radar, caposaldo delle teorie del complotto, è stata già più volte smentita con riguardo alle fake news su HAARP, sulle fantomatiche “Onde ELF” e altre improbabili mitologie basate su impossibilità scientifiche.

Non è possibile che un mero radar, o una struttura che studi la ionosfera, possano “alterare le onde elettromagnetiche” causando terremoti. Fenomeno questo causato dal movimento delle zolle tettoniche e non da fantomatiche “onde spaziali”.

Incidentalmente, gli attuali sismografi, come abbiamo dimostrato in un altro articolo, consentirebbero di distinguere chiaramente l’origine del movimento sismico, se naturale o creato da bombe o sistemi simili.

Conclusione

Non esiste traccia di un presunto “generatore di terremoti” USA e del suo uso per cagionare il terremoto in Turchia, già oggetto di molteplici teorie del complotto.

